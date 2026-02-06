高雄年貨大街驚傳「1克1元」高價糖果 百萬網紅傻眼：比進口牛肉還貴？

即時中心／林耿郁報導

再過一週就是農曆新春，許多民眾正在積極採買年貨；不過近期卻驚傳，高雄年貨大街出現「1克1元」的高價糖果。消息一出讓知名網紅直指「竟然比進口牛肉貴」，也比國外進口的真巧克力還貴；傻眼的網友則批評，這種價格真的是「買到撞到」！

上好美盤？再過一個星期、2月16就是農曆除夕。不少民眾把握時間置辦年貨、希望迎接美好的新年。其中年貨大街就是消費者與商家的「主力戰場」。

不過近日《三立新聞》獨家踢爆，高雄年貨大街「三鳳中街」出現1克1元的糖果，民眾隨手買了一些，竟然就要價高達2,500元新台幣；報導一出引發網友高度熱議。

比進口牛肉、巧克力還貴！網批：誰買誰撞到

對此有百萬粉絲的知名網紅Cheap在臉書批評「一年一度的坑人大街」；100克100元有多貴？進口澳洲肋眼牛排，100克也只要84元；還有比利時進口、真正巧克力製作的Albert Premier金幣巧克力，100克只收65元。

Cheap呼籲，民眾如果真的要去年貨大街，找有實體店面的為佳，否則部分流動攤販「一年坑你一次，賺一波就跑」，賺快錢多爽，「反正你也不會來找我退貨」；也有網友批評「買到撞到」、「盤子大街」，「消費者如果聰明一點，就不會助長這些無良業者」，但也有人自有妙計，「沒事我都去那邊試吃而已（客家精神）」。

至於「天價糖果」一事，據ETtoday報導，三鳳中街商機促進會回應，調查未發現有店家趁春節亂漲價的情況；若消費者有價格上的疑慮，最好當場向店家反映、或尋求消保官協助，以維護自身權益。





