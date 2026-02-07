高雄年貨大街驚爆「糖果1克要1元」 商圈促進會回應了

高雄三鳳中街驚傳天價糖果，引發網友熱議。（示意圖／翻攝自Google Maps）

再過一週就是農曆新年，許多民眾開買年貨。不過近期卻驚傳高雄知名年貨大街出現「1克1元」的高價糖果。消息一出讓知名網紅直指「竟然比進口牛肉貴」，也比國外進口的真巧克力還貴；更有人買了2袋糖果，結帳時發現要價2500元。對此，商圈理事長表示，若消費者有價格上的疑慮，最好當場向店家反映。

有網友在社群平台Threads發文表示，他1月初赴三鳳中街買了大約300元的糖果，不料2月初再去購買相同份量的糖果時，結帳金額竟然快600元。另據《三立新聞網》報導，也有民眾透露在到三鳳中街買了2袋糖果，沒想到結帳時竟然要價2500元，店家稱「我們100公克100塊，全部都可以混搭」，也就是大約1公克1元，價錢相當昂貴。

有百萬粉絲的知名網紅Cheap則對此在臉書直呼：「一年一度的坑人大街，每年都上新聞，真是敗壞國旅名聲」，坦言進口澳洲肋眼牛排100克也只要84元；比利時進口、真正巧克力製作的Albert Premier金幣巧克力，100克也只要65元；而這便宜糖果竟然比進口牛肉貴，更別說國產豬肉了。

針對同份量糖果價差近1倍，被指控的店家表示，確實有少數糖果有調漲，但大約多達8成的品項都沒有漲價，願意與消費者釐清狀況。而三鳳中街商機促進會調查後發聲表示，未發現有店家趁春節亂漲價的情況，若消費者有價格上的疑慮，最好當場向店家反映，並於事後尋求消保官協助。

