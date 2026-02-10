高雄年貨大街「3條花生糖144元」被嫌貴 店家：秤重

高雄市 / 綜合報導

高雄有民眾到三鳳中街，試吃了花生糖後，覺得還不錯，於是買了3條，結果一秤重，價錢出來，傻眼了，竟然要144元，直呼合理嗎，不少民眾看了也覺得，滿貴的，對此，當事店家說，他們價錢都有寫在上面，也是照秤重賣，商圈理事長則說，如果顧客覺得太貴不合理，可以當下反應，店家不處理的話，管委會也會幫忙處理。

三鳳中街，滿滿人潮，大家來買年貨，糖果餅乾零食等等，但有民眾到這，買了這3條花生糖，秤重完說要144元，不敢相信。當事民眾說：「挑了他們3個口味，結果秤下來說要144塊，想說怎麼那麼貴，我們心裡也沒有講什麼啦，只是覺得這物價也太誇張了。」

實際再問問，其他民眾和店家，覺得這價錢合理嗎。民眾說：「3條144元，好像真的有點貴，一般民眾大概也消費不下去。」民眾說：「很貴，很貴，應該100塊以內吧。」

其他店家說：「我們是3塊80元，有時候會70到75元，不一定。」3條花生糖，賣144元一般人大多嫌貴，但找到店家，業者說標價都有寫在上面，也照實秤重賣。

當事店家說：「我們這個比較單純，是條狀的，我們就直接講價格(也都有寫)。」高雄三鳳中街商圈理事長伍進昌說：「太貴了，覺得不滿意，就馬上退還給店家，這個我們相信店家會這樣做(會配合)，如果店家不讓你退還，你來找我們管委會，我一定幫忙處理。」

過年買零食糖果等等，如果遇到覺得價錢不合理的話，提醒消費者當下都可以反應，如果店家不配合，可找相關單位幫忙處理，免得買了單但不太開心。

