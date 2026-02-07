高雄年貨街「2袋糖果2500元」半斤300變600！他驚：我吃米不知道米價？ 業者回應了

不少民眾都會前往年貨大街置辦年貨。示意圖／鏡報

隨著農曆新年到來，許多民眾都會前往年貨大街置辦年貨、準備過年，然而高雄三鳳中街近日卻被網友爆料，稱同樣份量糖果的短短1個月不到內價格翻倍，甚至出現2袋糖果要價2500元的驚人天價。對此，遭點名店家強調，相關商品都已明碼標價；三鳳中街商圈促進會則表示，初步未發現惡意漲價，呼籲消費者購買前應先確認價格，若遇爭議也可向消保單位反映。

同樣糖果份量1個月貴1倍、2袋糖果就要2500元？

一名網友日前在Threads上PO文表示，他過年前曾來到高雄三鳳中街購買糖果，1月初同樣的份量只要300多元，沒想到2月3日再度前往鳳中街購買一樣份量的糖果時，竟被店家收了近600元，也讓他傻眼直呼：「對不起，我真的買貴了」、「直接坐地起價，三鳳中要確欸？」

不僅如此，也早有網友1月28日在Threads上發文表示，這天來到三鳳中街購買年貨糖果，沒想到2袋糖果稱重後竟要價2500元，也讓他驚訝直呼：「是我吃米不知道米價嗎？」PO文曝光後頓時引起熱議：「他就是搶你，然後給你糖果吃」、「秤重都不要買大部分都貴」、「其實不是秤重不秤重的問題，是要挑對間買啊！秤重的很多家，你選到這家不是秤重問題，是買氣球的問題！」

年貨大街春節氛圍正濃。示意圖／鏡報

事實上，年貨大街沒到過年前夕就爆出坐地起價的消息屢見不鮮，甚至去（2025）年過年前就已有網友發文提醒民眾，在三鳳中街逛街辦年貨時，一定要注意販售散裝糖果但沒有標價的店家：「你想就這些常見的散裝糖果、巧克力能多少錢？結帳的時候發現天價！半斤300元，也就是1公克1塊！」

這名網友以七七乳加巧克力為例，各個店家都是半斤100元的售價，換言之沒標明價碼的該店竟貴了3倍，其他常見糖果也貴了4倍以上，由於曾經吃過悶虧、買了1000多元的糖果，因此也希望以自身經歷提醒大眾：「鄉親啊，購買前請看標價。若無標價，記得先詢價，別讓糖果刺客破壞了過年的心情，散播歡樂散播愛！啾咪！」

三鳳中街買糖果被喊天價？商圈、店家回應了

面對消費者的指控，被點名的店家坦言，確實有少數糖果品項調漲，但店內大部分商品都沒有漲價，因此願意與消費者進一步釐清當下狀況。至於被爆2袋糖果2500元的店家則表示，販售當下已有明碼標價「100公克100元」，也強調高價與低價的糖果品質一定有差，歡迎民眾多加比較。

對此，三鳳中街商圈促進會表示，初步調查後，目前並未發現有店家趁著春節期間隨意漲價的情況。商圈理事長也呼籲，若消費者在購買年貨時對價格有任何疑慮，建議現場立即向店家反映，或事後尋求消保官協助，保障自身消費權益。



