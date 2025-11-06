高雄幼兒園兒虐滾雪球！8人停職、3間非營利園所全被解約
高雄市林園區幼兒園兒虐事件，如滾雪球般愈滾愈大，議員邱于軒今（6）日在議會質詢中追蹤後續，教育局長吳立森證實已將8名涉案人員停職調查，並將中芸非營、林園非營及郵局教保服務中心等3間同一機構經營的非營利幼兒園全數解約，並強調已針對曾被裁罰或正接受調查的幼兒園造冊管理，未來將嚴格檢視經營樣態。
據悉，林園3家同一機構經營的幼兒園傳出多起虐童事件，傳出至少10名幼兒受害，遭教保員打巴掌、強迫青蛙跳、甚至施以「胸口碎大石」方式在幼童胸口墊書本後拍打，還有孩童被扯頭髮，更有女童疑遭男教師不當抱起接觸，部分受害幼童陸續出現創傷反應，家長質疑教育局未積極處理，憤而成立自救會向議員邱于軒陳情，上月揭露此案，震驚各界。
邱于軒今在議會質詢時關切此案調查進度，痛批教育局消極作為，憂心未來類似事件重演。吳立森指出，已將涉案的8名相關人員全數停職調查，並將中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園及郵局教保服務中心等3間園所解約。目前由在地小學及國教署委外代管，預計12月底前完成新接管法人遴選作業，進行全面整頓。
針對該機構涉薪資回捐及補助款追討問題，吳立森說明，勞工局已介入裁罰薪資回捐行為，教保員10月薪資與資遣費已發放完畢，教育局將逐筆清算園所硬體設備及補助款項。
邱于軒痛批，此次事件導致王公國小及中芸國小被迫代管幼兒園，校長與教師承受龐大壓力，中芸國中更需提供硬體設施及每日巡視，「3間幼兒園就把林園每所學校搞得天翻地覆」。
邱于軒更質疑，該法人機構曾在路竹打傷6名孩童，理事長承諾悔過後竟在林園取得3間幼兒園經營權，形成龐大非營利集團，導致幼童轉學困難，家長擔心遭幼教界封殺。
吳立森回應，教育局已針對曾被裁罰或正接受調查的幼兒園造冊管理，並整理各機構承攬的園所清單，未來將嚴格檢視經營樣態，若有違法情事，將派遣幼保輔導團或督學進行輔導及糾正，強化監督機制。
