高雄店7月遷智科路新址 將成全台最大好市多賣場

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）美式賣場台灣好市多（Costco）今天在臉書宣布，營業近30年的好市多高雄店7月3日將從中華五路遷至前鎮區智科路新址。業者說，這將是全台最大好市多賣場，且位於海景第一排。

台灣好市多今天在臉書（Facebook）官方粉絲團宣布，高雄店原址將營業至7月2日晚間6時，7月3日起正式在新址營運。新店址位於高雄市前鎮區智科路35號，新址不只是海景第一排，更有全台最多的汽機車停車位。

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好市多高雄店即將搬家的消息在地方並非秘密，但是官方釋放確切消息後仍在網路上引發熱烈討論。不少網友關心行車動線，有人說「請問動線怎麼走，因為行經易塞車的輕軌區。」不少人擔心新址的塞車問題會更加嚴重。

根據業者公布資訊，高雄店新址將成為全台灣最大的好市多賣場，除購物空間更加寬敞，也規劃更舒適的購物動線，同時設有全台最多的汽、機車停車位，盼改善假日人潮壅塞情形。由於新址鄰近港灣，業者也將「海景第一排」列入亮點，引發話題。

消息曝光後，不少網友表示期待，「終於不用在停車場排半天」、「空間變大逛起來應該舒服很多」，也有人笑稱「邊看海邊買牛肉捲」。不過，也有部分民眾提出疑問，擔心新址距離市區較遠、周邊道路能否負荷大量車流，尤其假日是否恐再現塞車情況。

位於中華五路上的好市多高雄店是台灣好市多創始店，在1997年風光開幕，也逐漸改變台灣人的消費習慣。隨著新店搬遷，業者表示，期待以更完善的購物環境服務會員，也希望未來在新賣場與民眾創造更多回憶。（編輯：黃名璽）1150612