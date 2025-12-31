高雄廚餘代處理新制上路 明年3月起分階段收費

高市府環保局於114年12月31日祭出廚餘代處理費新制，落實「產出者付費」原則，非隨水費附徵清除處理費者，將於明年3月1日開始收取進場代處理費用。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內先前爆發非洲豬瘟疫情，中央宣布民國116年起全面禁止以廚餘養豬，高市府因應疫情，率先禁止轄內廚餘養豬，環保局再於114年12月31日祭出廚餘代處理費新制，落實「產出者付費」原則，非隨水費附徵清除處理費者，將於明年3月1日開始收取進場代處理費用。

環保局指出，現行由清潔隊收運廚餘、屬「隨水費附徵清除處理費」的家戶，仍維持免另行收費，但非隨水費附徵清除處理費者，將依《高雄市代處理廢棄物收費管理辦法》，自115年3月1日起，於岡山、仁武及南區等3座焚化廠等指定開放場所，針對進場代處理廚餘開始收費。

廣告 廣告

環保局說明，考量中央宣布禁用廚餘養豬後的政策調整緩衝期，廚餘代處理費將採分階段減價方案計收。第一階段自115年3月1日起，處理費減收50％，事業及非家戶每100公斤收費157.5元，清除機構以專車受委託清除家戶廚餘者，每100公斤收費102.5元；第二階段為116年至117年，處理費減收33％，事業及非家戶每100公斤收費211.1元，清除機構每100公斤收費137.4元；118年起則依未來生質能源廠的營運收費標準計收。

環保局長張瑞琿表示，廚餘禁止餵養後，短期將以堆肥及瀝乾後焚化處理為主，並嚴格要求焚化廠作業過程須混拌均勻、立即投料，確實控制爐溫與排放監測。今年10月起已強制規定廚餘須瀝乾後才能焚化，目前焚化爐運轉穩定，未受明顯影響。

張瑞琿指出，市府除持續擴增堆肥設備量能，長期也將以促參方式規畫興建生質能源廠，預計117年底完工營運，未來可透過厭氧消化產生沼氣發電，兼顧廚餘處理量能、環境保護及能源回收效益。

更多中時新聞網報導

2025台灣體壇10大新聞回顧》世大運射金牌 湯智鈞國際首冠

《大濛》票房邁向7000萬陳玉勳喊話「多開場次」

少子化衝擊 台大系統3校 赴印度搶理工資優生