高雄廟宇睽違33年建醮 期間限定「素食夜市」掀討論

高雄市 / 綜合報導

高雄大社區有一間廟宇在睽違33年後，舉辦了一場建醮活動，為祈求上天保佑，並讓建醮活動圓滿順利，從5日開始宣導大家吃素，有民眾發現，這段時間夜市攤販也都改賣素食小吃。這種期間限定的素食夜市，意外掀起話題，還有民眾特別前往朝聖。其實附近不少店家也都響應這次建醮活動，像有自助餐店，在這段期間也都改賣素食餐點。

晚上夜市好多攤位美食，民眾揪家人朋友逛起來，但這一回很特別，因為全部都只賣素食，平常夜市常看的章魚小丸子，這回也變成素食小丸子，走過去的攤販臭豆腐玉米地瓜球等等全部都是素食，原來這是在高雄大社的廟宇。

因為從昨(10)日開始到16日有建醮活動，而且這一次已經睽違33年，廟方從5日開始宣傳吃素，所以夜市也在這段時間全部都改賣素食，民眾說：「從開始的時候，就賣素食了，昨日夜市也有人說，要來看一下素食夜市長怎樣。」、「久久一次，還不錯啊，真的啊，很特別。」

不只夜市攤商響應，周邊有自助餐店家也配合都賣素食，有的餐飲業者則是先休息幾天，自助餐店老闆說：「我這邊做素食，配合青雲宮建醮，第一次遇到，30幾年前也有一次，但那時候還沒遇過，大家來吃素這樣，讓建醮，可以更加圓滿。」

高雄市大社區青雲宮副董事長李志雄說：「我們建醮，離上一次，已經有33年了，跟信徒或是店家，宣導說，拜託他們，能不能賣素食的，我們要求上天保佑。」睽違33年的建醮活動鄉親響應吃素，祈求活動平安順利，期間限定的素食夜市也意外掀起討論。

