高雄廟宇遭潑機油、蓋黑布！ 專家示警不懺悔恐禍延子孫

高雄美濃區三降寮一間擁有70多年香火的土地公廟，近期遭到86歲馮姓地主惡意破壞，不僅天公爐被蛇皮纏繞、供奉死雞，昨（3）日傍晚牆面和神像更被潑灑黑漆機油，連神像也被黑色髒布覆蓋。神明因此降駕崩潰哭訴「臉上的布很髒，要拿下來，我很痛苦」，這起橫跨人神兩界的糾紛最終驚動警方介入。

高雄市美濃區中正路二段巷內一座土地公廟3日傍晚遭人潑灑機油，廟體受到污損。（圖/警方提供，下同）

馮姓地主過去曾是該廟發起人之一，名字還刻在捐贈芳名錄上，但13年後卻翻臉搞破壞。馮男向警方供稱，因年事已高想拆廟種田，長期向信徒表達「不給拜」的訴求卻遭漠視，信徒甚至集資修繕屋頂，讓他一氣之下才想出極端手法抗議。不過知情人士質疑，馮男年事已高說要務農不合理，懷疑是要賣地或分家產，對此地主不願證實。

根據《三立新聞網》報導，中壇里長楊秋田表示，幾天前他因「完神」儀式需求前往請神，發現土地公臉部被蓋上黑色髒布，不久後神明附身抱怨受不了這樣被對待，乩身在眾人面前哭喊「臉上的布很髒，要拿下來，我很痛苦」。居民原以為是尋仇，追根究底才知道是地主所為。

旗山分局表示，報案人於3日晚間發現土地公廟遭不明人士潑灑機油，因影響社區觀感於隔日晚間報案。由於該土地公廟所有權狀況尚未確認，警方依《社會秩序維護法》第68條第2款「滋擾公共場所」規定，通知86歲涉案男子到案說明並啟動後續調查程序。員警除蒐集相關事證外，也同步向報案人及行為人說明可循的法律途徑，包含民事請求與行政機關協調等方式，明確勸戒相關人員，不得再以私力救濟方式處理爭議，以免觸法。

對此，民政局建議其他信眾與地主妥善協調，將神明安置他處。民俗專家廖大乙則示警，此行為相當不敬還可能引來神明懲罰，若不懺悔可能遭遇無名病、感情不順或小孩不乖等厄運，建議應先向該土地公懺悔求得原諒。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

