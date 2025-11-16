高雄廟宇遶境自封街狂炸煙火 警環「雙重開罰」最高10萬

高雄鳳山廟宇遶境未申請路權自行封街施放煙火，七彩濃煙瀰漫街道，遭警方與環保局開罰。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

高雄市鳳山一間廟宇8日進行遶境活動，行經前鎮區瑞北路時未申請路權卻自行封街，大量燃放煙火及鞭炮，導致整條街煙霧瀰漫、濃煙灌入店家。警方到場制止並依《道路交通管理處罰條例》舉發；環保局也認定違反《空污法》，將裁處1,200元至10萬元罰鍰。

該廟宇在遶境過程中未依規定申請活動路權，直接於瑞北路燃放大量煙火，現場七彩煙霧四散、地面滿是鞭炮垃圾。民眾拍下畫面直呼誇張，不少店家和騎樓客人被濃煙燻得難以招架。

相關影片曝光後也在網路掀起熱議，不少人批評，「店家真倒楣」、「離兩旁店家都超近,這樣放不小心竄進家裡燒起來誰賠?」、「這種糟糕的爛習俗什麼時候可以被丟掉?」

警方指出，員警接報後迅速到場喝令撲滅鞭炮，並依《道交條例》第82條第1項第2款（製造濃煙妨礙視線）及第9款（未經許可在道路舉辦活動）舉發。前鎮分局也已通報消防局與環保局依法處理。

環保局調查後認定，活動施放煙火造成明顯粒狀污染物，已違反《空污法》第32條，將處以1,200至10萬元罰鍰。

