高雄廟會封路放炮 警環開罰

高雄市前鎮區瑞北路近日晚間一場廟宇遶境活動，因在路上施放大量煙火、鞭炮，現場七彩濃煙直竄天際、噪音不斷，不僅造成居民困擾，也引來民眾通報警方。前鎮警分局獲報到場後，當場制止活動並依《道路交通管理處罰條例》製單告發，同時通報環保局與消防局進一步追查。環保局指出，該活動施放煙火造成明顯粒狀汙染物，已違反《空氣汙染防制法》，最高可處10萬元罰鍰。

據了解，鳳山區某廟宇於8日晚間舉行遶境活動，過程中行經前鎮區瑞北路時，路面鋪滿鞭炮和煙火，沿路點燃後，鞭炮聲隆隆，七彩顏色的濃煙往不停往上竄，現場頓時煙霧瀰漫，噪音和空氣問題，讓居民相當困擾，甚至有民眾拍下畫面，1名員警騎著警用機車趕到場，對1名廟方的白衣男說：「不是叫你嘜擱放啊（別放了）」。

民眾也質疑警方到場後，是否有對廟方開單或僅是口頭勸導，轄區前鎮警分局回應，主辦單位廟方並未依規定申請該路段活動，警方接獲報案後，趕赴現場制止並告發，當場責令廟方即時停止活動及消除道路障礙。

警方認定，廟方遶境活動已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第2款「在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線」可處1200至2400元的罰鍰，以及同法條第9款「未經許可在道路上舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為」，同樣也可開罰1200元至2400元，已分別製單舉發。警方也呼籲，辦理婚喪喜慶活動，應依法向主管機關申請，並遵守核准使用範圍及相關規定，以免影響他人權益。

另外，有關主辦單位於道路燃放鞭炮恐涉及消防法、空氣汙染防制法等規範，警方蒐證後立即通報消防局及環境保護局依權責查處，環保局表示，該廟會活動施放煙火，致產生明顯粒狀物，違反空汙法32條規定，裁處1200至10萬元罰鍰。