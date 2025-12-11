高雄廢土處理費暴漲15倍 中小學校園成工程廢棄物暫置場

中芸國中通學步道改善工程完成後，剩餘土石方暫置校園中。（市議員邱于軒提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市多處遭濫採砂石留下巨大坑洞，遭譏為美濃大峽谷，後續也引發土石方之亂，廢土方無處可去。高雄市議會昨日進行違反廢清法、土石採取法等案件專案報告，市議員邱于軒也點出，大寮國小操場跑道翻新工程，因處理費用飆增，造成廢土推在學校，另外還有中芸國中，通學步道改善工程，契約工項均已完成，仍有剩餘土石方暫置校園。

邱于軒昨於專案報告中指出，目前高雄有13間合法民間土資場，在大峽谷案件爆發後，讓土方處理費用飆升，如大寮國小跑道工程為例，約產出321.75公噸廢棄物，廠商原本估計處理費用約4.5萬元，卻在近日飆漲15倍到68萬元，且因量能不足1400立方米，不適用「高雄市港區整地收受土石方實施計畫」

廣告 廣告

類似狀況也發生在中芸國中，通學步道改善工程完成後，剩餘土石方也一樣暫置校園。校長葉豐榮表示，也是廠商指處理費用增加，目前只能先將剩餘土石方暫放校內樹林空地，已約一周時間，以黑色網覆蓋避免塵土飛揚，放置區域不會影響到學生教學，當然也是希望能趕緊將工程結案，目前待高市府研擬後續該如何處理。

更多中時新聞網報導

MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股

助理費除罪化 藍掀茶壺風暴

蔡依林火辣透視裝 上天、下水、入沙漠