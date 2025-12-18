高雄建商「駿信建設」欠債倒閉 名下12戶慘淪法拍

高雄岡山區知名建案「永富發官邸」爆發建商財務危機，負責興建的「駿信建設」因債務問題停業，導致已售出的28戶預售屋中，有12戶住家連同車位遭到法拍。部分屋主已繳清頭期款，甚至進行到裝潢階段，如今卻面臨無法入住的困境。

高雄岡山區知名建案「永富發官邸」。（圖／翻攝自Google Maps）

駿信建設於2008年創立，在高雄地區深耕17年，屬於地方知名的老牌建商。該公司在岡山區推出的「永富發官邸」建案，規劃為地上5層樓的電梯公寓，整體開發包含6棟樓、共40戶住家單位，且永富發官邸的地理位置相當優越，座落於學區核心地帶，鄰近小學、國中、航空技術學院及岡山文化中心等教育文化設施。交通便利性方面，距離岡山車站僅需10分鐘車程，建案推出後市場反應熱烈，迅速銷售出28戶。

廣告 廣告

然而，駿信建設卻傳出停業消息，並浮現嚴重的財務問題。該公司多筆債權已屆清償期限仍未履行，併案執行的債務金額累計超過3億元。最終因「清償票款」遭強制執行，共有12戶住家、3個平面車位及4個機械車位被法院查封拍賣，一拍底價訂為1億4585.89萬元。

延伸閱讀

大翻轉！黃明志最新尿檢是陰性 律師：檢方可能撤銷吸毒罪

三上悠亞來台倒數！見面會首談加盟啦啦隊心情

經營15年！內科咖啡館Moooon River告別倒數