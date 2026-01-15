高雄建港117年 旅運中心「很藝術」

〔記者洪定宏／高雄報導〕為慶祝高雄建港117年，台灣港務公司邀請藝術家許文融在高雄港旅運中心展出雕塑作品《美麗傳說》，並揮毫寫下4字墨寶，即日起展出。

台灣港務公司董事長周永暉表示，《美麗傳說》即日起擺放在高雄港旅運中心，透過藝術與日常生活的緊密結合，讓每一位駐足的旅人能夠暫時停留，領略藝術的魅力，未來《美麗傳說》將會在港務公司的各港區巡迴展出，除了提升旅運中心的文化氛圍，也樹立港口作為藝術與旅遊交匯點的形象。

廣告 廣告

港務公司指出，《美麗傳說》是許文融追求藝術創新的結晶，作品以青銅與不鏽鋼為主要材質，透過流動而向上匯聚的形體，展現筆勢成形的力量；底座則取法水墨石頭皴法，象徵穩固的根基與自然意象。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

屏東、嘉義縣也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義市未免費

