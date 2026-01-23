高雄建築工地26樓起火 消防員負重35公斤爬樓滅火

23日凌晨高雄鼓山區這處新建案頂樓冒出熊熊火焰，濃煙也不斷往上竄。

隔壁大樓住戶表示，「就也是聽到爆炸聲，然後開始我們大樓就有人在喊了，就是隔壁頂樓起火了，然後聽到消防車也來了。」

隔壁大樓住戶說道，「我是很怕那個火掉下去，剛剛我們就在它後面下面。」

起火點疑似在26樓的頂樓，初步調查是燃燒板模與雜物，也因大樓仍在興建中消防設備尚未完善佈置，為了滅火，至少25名消防員穿著全裝備再揹2條水帶，負重約35公斤，從一樓爬到頂樓滅火。

高市消防局中華分隊長陳友銘說明，「主要的部分是體力耗費較大，那興建中的工地的一些複雜情形，也要避免一些摔傷及割傷，還有落焰有可能會造成一些其他樓層的燃燒。」

新建案樓高預估超過100公尺，外圍一圈防護網，加上周邊公寓、大樓密集，消防隊出動81人搭配3台雲梯車，只是雲梯車有高度限制，與26樓的火場還是有差距，只能以人力佈水線到頂樓，所以平常還是會做消防負重訓練。

高市消防局中華分隊長陳友銘回應，「像1到10樓當下是體力最好的嘛，那11樓以上他一定會陸陸續續的做，就是體力一定會有消耗，所以爬的時間都會慢慢的變長。」

23日一早建案出現火調人員，現場工作人員沒回應任何提問，確切起火原因還要釐清。勞檢處也有派員入場了解，要求災害現場停止作業。只是高樓火警除了消防員體能負荷，也需要搭配雲梯車協助，目前全高雄雲梯車50公尺高雲梯車7台、30公尺高20台，因應愈來愈多超高大樓，去（2025）年採購1台70公尺高，最快今（2026）年11月交貨。