高雄建築經營協會 19日新任理事長交接

圖說：高雄建築經營協會19日新任理事長交接。（圖片來源：高雄建築經營協會提供）

高雄市建築經營協會19日舉行理事長交接典禮暨2025年終晚會，中洲建設總經理黃瀚霆將理事長棒子交給鼎宇建設總經理張家豪，感謝他願意承擔高雄市建築經營協會繼續往前的任務，面對當前房地產遭遇景氣寒冬，張家豪說，由協會主辦的建築園冶獎不受景氣影響，會如期完成評選，讓世界看到第32屆建築園冶獎精彩的得獎作品。

每年晚會都玩主題趴的高雄市建築經營協會，今年的主題是「BLACKPINK」，非常對味年輕會員的喜好，今晚參與的會員搖滾魂上身，盛裝穿上符合主題的服飾，平常嚴謹的建築人化身為黑粉，現場就像是BLACKPINK演唱會般熱鬧、繽紛、閃亮。

廣告 廣告

高雄市政府工務局長楊欽富表示，高雄市政府最重視建築園冶獎，藉由報名參賽提升公共建設水準。他說，自己是從協會訓練出來的，剛進入協會時，看到會員都是各大建設的老闆，秉持「工作來了不能推，做不好也不能嫌」的態度，會員幾乎都是建設公司的大老闆，這是在其他公協會看不到的。

圖說：高雄建築經營協會28屆理事長黃瀚霆。（圖片來源：高雄建築經營協會提供

卸任理事長黃瀚霆指出，擔任理事長這兩年，雖然付出許多精力時間在開會協調，但卻是此生最收獲最多、自我成長最豐碩，同時也是最難忘的兩年。藉由服務的機會認識各行各業優秀的人，尤其是從北中南各公會的建築人身上學到實務上建築專業知識，與圓融的處世態度；這兩年為了讓協會更壯大，黃瀚霆主動出擊招募會員，截至今年底，會員數已超過300名，是協會自1989年成立以來最多的會員數，他相信，新任理事長張家豪一定能再創會員數新高。

新任理事長張家豪表示，加入協會11年，在園冶獎各個小組歷練，也擔任過2年攝影社的社長，收獲非常多，點滴在心頭，2026年的展望，希望每位會員參與園冶獎，擔任志工，入寶山而不空手而歸。

圖說：高雄建築經營協會29屆新任理事長張家豪。（圖片來源：高雄建築經營協會提供）

高雄市建築經營協會第29屆理監事名單如下： 理事長張家豪，副理事長陳信龍，常務理事池濱峰、李汪成、卓昱延，理事馮鈺琦、劉承霖、洪瑞堂、涂麗雅、黃國哲、郭炳宏、曾子默、王敏州、林志融、陳炳元，候補理事郭叡人、張碩顯、林金時，常務監事顏善政，監事劉人豪、史曜齊、姚長志、李昆昌，候補監事陳緯碩。

更多品觀點報導

許智傑促成三井LaLaport落腳鳳山

高師大2025教育大數據獲金、銅獎與佳作 連三年獲獎

