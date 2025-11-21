高雄建置銀髮健身俱樂部 長者樂當「肌力健身英雄」

為協助長者規律運動並強化肌力預防失能，高市府衛生局持續推動銀髮健身俱樂部建置，今年五月起更舉行「肌力健身英雄榜」活動，鼓勵長者參與訓練，總計全市有四百六十三位、平均年齡達七十三.二歲的長者使用俱樂部健身器材訓練六週，體適能前後測結果顯示參與者在三十秒椅子坐立、肱二頭肌屈舉、四公尺行走速度及握力等體適能指標皆有明顯進步，多位長輩更是大讚「身心靈都很舒適」，展現持續規律運動的顯著成果；為表揚及鼓勵長者們的努力成果，衛生局昨（廿一）日特別舉辦成果發表暨頒獎典禮，邀請來自全市各區銀髮健身俱樂部長者齊聚，並由衛生局王小星副局長頒發英雄獎，共同見證長者們健康與自信的成長，彼此熱絡分享參與運動健身的心得，現場氣氛熱鬧溫馨，彷彿是場長者們的體育班同學會。（見圖）

衛生局說明，這次參與活動的肌力健康英雄長者中，年齡最高達九十四歲，仍持續參與健身課程長達六週以上，而衡量長者們手腳肌力體適能測驗項目中，三十秒椅子坐立次數平均從十五.四三次增加到十八.二五次，肱二頭肌屈舉次數也從十六.五五次增加至十九.四五次，四公尺行走時間更從五.六九秒縮短至三.五四秒，顯見規律持續運動成效。

當日也針對「長者功能評估（ICOPE）服務機構」表現績優單位頒獎，現場依機構類別分組計算獎勵指標積分，從一百一十七家服務單位中評選出十五家績優機構表揚，肯定他們推動長者健康服務的卓越貢獻。