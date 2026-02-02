高雄弊案連環爆澆不熄陳其邁 最新民調！施政滿意度75.5%

高雄市近期連環爆出多起弊案，從大樹光電場鬼剃頭開始，到美濃大峽谷，到馬頭山廢棄物，到大坪頂保護區柏油山，到鳳山水庫光電板。不過根據最新民調顯示，現任高雄市長陳其邁的施政滿意度高達75.5%，不滿意度僅16.9%。

高雄市長陳其邁。（資料圖／中天新聞）

根據《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司於1月底執行的民調結果顯示，當被問及對陳其邁就任至今的施政表現滿不滿意時，有38.6%表示非常滿意，36.9%還算滿意，合計達75.5%。不太滿意者佔11.7%，非常不滿意佔5.2%，另有7.6%無明確意見。

廣告 廣告

陳其邁施政滿意度。（圖／新頭殼）

以政黨傾向交叉分析，民進黨支持者對陳其邁的滿意度高達97.5%，民眾黨支持者也有53.3%表示滿意，國民黨支持者的滿意度與不滿意度則呈現44.0%對46.2%，僅相差2.2個百分點。

調查結果顯示，各族群對陳其邁施政的滿意度皆超過六成五。其中，20至49歲民眾以及大學學歷者的滿意度高於全市平均，而50至69歲、專科及研究所以上學歷者的不滿意度則較高。這顯示陳其邁的施政獲得具大學學歷的年輕人和壯年人高度認同。

美濃大峽谷。（資料照）

該民調由新頭殼委託山水民意研究股份有限公司執行的最新民調，於今年1月29日至30日執行，透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）針對高雄市20歲以上民眾進行調查，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。

延伸閱讀

被抓包拿盜版Labubu？吳欣岱怒轟北市府還自稱受害者

黃仁勳過年前再來台？蔣萬安：北市府本週召開輝達總部審議會

凌濤分享二寶38週「隨時報到」 曬合照張善政讚：婚育政策六都第一