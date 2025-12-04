高雄式烏龍！鯛魚檢驗是低級錯誤 藍營批：成全國笑柄

高市府針對鯛魚排案惹出烏龍，國民黨高市議會黨團痛批，陳其邁市府團隊螺絲掉滿地，施政荒腔走板、錯誤一件接一件，已經到了毫無公信力的地步，別再讓「高雄式烏龍」成為全國笑柄。（國民黨團提供）

高市府衛生局對全聯販售「台灣鯛魚排」的檢驗結果大轉彎，從昨天強調依程序檢驗、證據確鑿，到今（4）日舉辦記者會承認是因「電腦設定遭更改」導致結果被放大10倍，原本被判定為動物用藥超標的產品，其實應為「未檢出」。對此，國民黨高市議會黨團痛批，陳其邁市府團隊螺絲掉滿地，施政荒腔走板、錯誤一件接一件，已經到了毫無公信力的地步，別再讓「高雄式烏龍」成為全國笑柄。

黨團幹事長許采蓁痛批，烏龍檢驗是低級錯誤，衛生局昨公布聲明時還強硬暗示廠商「混淆視聽」，不到24小時就自打臉，證明市府內控失靈、態度傲慢。她直言，這種先射箭再畫靶，草率發布不實訊息的行為，重創廠商商譽，更讓無辜漁民的心血付諸流水，甚至引起全台民眾恐慌，如今市府僅憑一句致歉，「全台人民和企業的損失難道是一句道歉就能打發的嗎？」

黨團書記長白喬茵怒斥，烏龍事件並非單一個案，而是市府團隊誠信破產一連串荒腔走板的縮影，回顧近期市府為護航，竟捏造虛假的新聞稿，來攻擊在野黨立委，將行政機器淪為政治打手，甚至在議會質詢期間，局處被抓包提供兩種不同數據，事前「打草稿」欺騙議員，公然藐視議會監督。

議員邱于軒則不滿說，從「造假新聞抹黑立委」、「備詢說謊欺騙議員」，到如今「烏龍檢驗栽贓良民」，顯示高市府從上到下已經習慣性說謊、傲慢囂張，連講求科學證據的食安檢驗都能搞出這種大烏龍，市民還能相信市府發布的任何訊息嗎？

「衛生局還錯殺了多少事件？」議員陳麗娜怒批，不嚴謹的檢驗是整個衛生局人謀不臧下產生的狀態，官方的烏龍可能產生一個公司一個產業的危機，但衛生局竟在第一時間點想用不同檢體的說法來掩飾自己的不嚴謹。她狠酸，上樑不正下樑歪，在陳市長領導的團隊重視表面功夫，視民為無物，還有多少單位在這様的管理下被錯裁罰了？不禁令人起疑。

國民黨團強調，早上黨團總召黃香菽才語重心長規勸市府團隊要拴緊螺絲，晚上就出大包，市府一連串的謊言與疏失，已經嚴重摧毀市民的信任，呼籲針對此次事件，陳其邁市長不應再躲在幕後，應出來公開向全體國人及受害業者道歉，衛生局長更應負起政治責任，不能只拿基層開刀了事。

