高雄弱勢兒少餐食卡數位化 擴展通路提升便利性

（中央社記者張已亷高雄11日電）高雄弱勢兒少餐食卡今年起全面數位化，合作通路擴展至全國一卡通特約商家，支持兒少寒暑假飲食。高雄社會局統計，去年有2432人次受惠，今年預計將有2400人次受益。

高雄市政府社會局說明，自民國98年起辦理弱勢家庭兒少餐食計畫，開辦以來結合公益彩券盈餘基金與民間善心資源，成為弱勢家庭寒暑假期間重要支撐力量。

高雄社會局告訴中央社記者，餐食卡適用對象為未領取低收入戶補助的國中、小弱勢家庭兒少，經社會局社工人員評估有餐食補助需求者，由主責社工發給，寒假期間每人新台幣2000元，暑假每人4000元，去年合計有2432人次受惠。

高雄社會局今天發布新聞稿指出，為響應數位轉型並落實淨零減碳，今年起正式將紙本餐券升級為可重複使用的一卡通票卡，合作通路從原本的4家業者，擴展至全國一卡通特約商家。

高雄社會局表示，將提供已儲值金額的一卡通票卡給兒少，孩子在兌換選擇上更豐富，並提升領餐便利性，且因票卡化兼顧隱私與尊嚴，讓孩子能自在購買所需飲食，讓弱勢家庭的孩子們，不用為了寒假期間沒有學校營養午餐而煩惱。

高雄社會局指出，將持續精進餐食措施，結合數位化與多元合作通路，提升服務可近性與使用便利性。若民眾發現生活困難、疏忽照顧或緊急危難的兒少，可以就近向社會局18處社會福利服務中心求助，或撥打社會福利諮詢專線「3344885」、「113」保護專線協助通報。（編輯：張銘坤）1150211