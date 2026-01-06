高雄強化治水與水資源韌性 滯洪池增至31座、再生水建設齊步推進

高雄市持續強化治水建設與水資源永續治理，市長陳其邁6日主持市政會議，聽取水利局「114及115年度重大水利建設」專案報告，指示持續增設滯洪設施、全面改善排水系統，從北高雄到南高雄並拓及沿海地區，打造更安全、具韌性的城市環境。

↑圖說：市長陳其邁於市政會議中指示水利局持續辦理相關排水改善工程，落實水資源永續治理。（圖片來源：高雄市政府提供）

水利局指出，自110年至114年，市府已投入約92億元改善易淹水區域與排水瓶頸，陸續完成大寮區歡喜鎮大樓、永安區北溝排水、鹽埕區北斗抽水站等重點工程，並完成楠梓區廣昌等11座滯洪池，新增滯洪量126萬噸，全市總滯洪量提升至513萬噸，有效降低淹水風險。展望115年，市府將再新增夢裡、八德、八卦、十九灣及慈惠等5座滯洪池，並同步推動白米、劉厝等滯洪量提升工程，全市滯洪池將增至31座，總滯洪量可望提高至578萬噸。

廣告 廣告

↑圖說：八涳橋曹公新圳拓寬完工模擬圖（圖片來源：高雄市水利局提供）

在排水系統整建方面，市府持續以系統性方式打通瓶頸，包括典寶溪排水系統透過護岸加高、增設抽水機與滯洪池擴容提升防洪能力，後勁溪則辦理八涳橋改建拓寬，逐步改善通洪效率。面對極端降雨逐漸常態化，市府以「降低淹水風險、提升排水效能、擴增滯洪空間」為主軸，全面強化各行政區防洪排水韌性。

↑圖說：正義公園雨水調節池完工（圖片來源：高雄市水利局提供）

水資源永續方面，因應高密度開發與產業用水需求，市府同步推進再生水建設。楠梓再生水廠已於114年開工，預計119年底全期供水達7萬噸；橋頭再生水廠則規劃於115年供水3萬噸、116年擴增至3.5萬噸，成為支撐產業用水韌性的關鍵計畫。陳其邁要求水利局務必如期如質完成工程，確保供水穩定，並持續推動河岸景觀與水質改善，打造市民友善的親水空間，包括愛河河堤水岸環境改造及鳳山溪水質淨化等水環境工程。

↑圖說：鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程（圖片來源：高雄市水利局提供）

此外，因應春節連假將至，陳其邁也提醒各局處加強本市重要入口閘道與聯外道路景觀整備，落實植栽修剪品質與道路附屬設施維護，並強化各大風景區巡檢與清潔，同步完成治安與交通整備，讓市民與返鄉遊客在安全、舒適的環境中迎接假期。

更多品觀點報導

高雄富邦馬拉松1/11開跑 謝千鶴、周鴻宇領軍菁英競速 市府強化賽事維安

公私協力復育茄萣濱海 造林有成生態逐步回春

