高雄強化荔枝健康管理 技術講習助攻玉荷包品質升級

為提升荔枝栽培管理與有害生物防範能力，強化果品品質與產業競爭力，高雄市政府農業局攜手高雄區農業改良場、國立嘉義大學及大樹區農會，近日於大樹區農會姑山倉庫舉辦「荔枝健康管理暨有害生物防範技術講習會」。活動吸引百餘位農友踴躍參與，高雄市農業局長姚志旺也親自到場致詞並與農民交流，現場互動熱絡。

↑圖說：「荔枝健康管理暨有害生物防範技術講習會」，除了邀請多位專家學者帶來最新荔枝種植新知外，現場吸引百餘位農友踴躍參加。農業局長姚志旺到場致詞並與農民互動。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市為全台玉荷包荔枝最主要產區，種植面積約2,340公頃，年產量約9,653公噸，產值達16億元，其中大樹區更占全市種植面積約七成，是玉荷包荔枝的核心產地。農業局指出，近年氣候變遷加劇、生產成本攀升，農友在栽培管理與病蟲害防治上面臨更大挑戰，期盼透過系統化的技術講習，協助農民落實健康管理，穩定產量並提升果品品質。

高雄區農業改良場場長羅正宗表示，此次講習邀集多位產官學界專家共同授課，包括高雄農改場林子文、陳明吟助理研究員，以及農試所鳳山熱帶園藝試驗分所方信秀副研究員、台灣大學許如君教授、國立嘉義大學林彥伯與王孝雯老師等，分別就荔枝栽培管理要點、採後冷鏈保鮮技術、東方果實蠅防治策略，以及常見荔枝害蟲辨識與管理進行深入說明，協助農友掌握防治關鍵時機，減少不必要用藥，朝安全、永續生產目標邁進。

↑圖說：透過講習，可以協助農民強化專業知能落實健康管理，確保穩定產量與優質果品。（圖片來源：高雄市農業局提供）

參與講習的陳姓農民分享，過去多憑經驗管理果園，但近年氣候變化劇烈、病蟲害型態複雜，常擔心影響產量與品質。此次講習內容實用，從合理施肥到病蟲害防治，講解清楚且可立即應用，讓他收穫良多。

姚志旺強調，農業局將持續與研究單位、學界及農會密切合作，透過定期技術講習與田間輔導等多元方式，持續精進農民栽培與防治知能，進一步提升高雄代表性農產玉荷包荔枝的品牌價值與市場競爭力，為農民創造更穩定的收益。

