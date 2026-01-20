高雄強化葉菜產地藥檢守護食安 行動質譜車2026首站梓官啟動

為強化農產品源頭管理、提升食品安全保障，高雄市政府農業局持續推動創新食安政策，20日上午攜手農業部農糧署、國立嘉義大學及梓官區農會等單位，在梓官區農會蔬菜集貨場啟動2026年「質譜宅急便」巡迴服務。行動質譜車首站進駐葉菜重要產區梓官，提供免費、快速且高準確度的農藥殘留檢驗，協助農友即時掌握產品安全，從產地端把關食品安全。

↑圖說：高雄市政府農業局長姚志旺（前排中）至梓官區農會蔬菜集貨場訪視「質譜宅急便」巡迴服務, 前排左三為梓官農會總幹事林逸昌（圖片來源：高雄市農業局提供）

梓官區農會總幹事林逸昌指出，梓官以小葉菜類為主要產區，種植面積約350公頃，菠菜、甘藍、空心菜等作物不僅是高雄最重要的蔬菜來源之一，也是南部關鍵蔬菜集散地，供應一般果菜批發市場外，亦肩負國小營養午餐、團膳及國軍等需求，與民眾日常飲食安全密切相關。此次「質譜宅急便」於1月20日至23日駐點梓官蔬菜集貨場，並同步安排植物診療師提供專業用藥諮詢，協助農友解決病蟲害防治問題，對提升大高雄葉菜整體食安具重要意義。

農糧署南區分署表示，去年與高雄市政府合作，已於大樹、美濃、燕巢等區辦理「質譜宅急便」藥檢快篩服務，深獲農民肯定，今年持續推動相關措施。依規定，每位農民每年可享有三次免費快檢服務，確保農產品經檢驗合格後再上市，有助於提升消費者對國產蔬菜的信賴度。

↑圖說：農業局長姚志旺與梓官區農會總幹事林逸昌視察行動質譜車檢驗流程，行動質譜車可提供免費且速度快、準確度高的農藥殘留檢驗服務，協助農友即時掌握自家農產品安全狀況，守護食品安全（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市政府農業局長姚志旺指出，去年「質譜宅急便」檢驗件數近500件，成果超出原訂目標。今年首站選定葉菜重鎮梓官，與農會合作從生產源頭加強把關，透過行動質譜車就近提供便利快篩服務，並結合駐點植物診療師的合理用藥專業諮詢，雙軌並進守護農民收益與消費者健康，讓市民能更安心吃菜。

農業局也提醒，有意參與檢驗的農民可洽詢梓官區農會，並於1月21日至23日上午8時至中午12時，親送一公斤樣本至梓官區農會蔬菜集貨場檢驗，或加入「高雄植醫來幫忙」官方Line進行線上諮詢。

