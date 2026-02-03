高雄彌陀民宅火警 志工關懷送慰問金

高雄彌陀區靠近海邊的南寮里，海風強勁，21號一戶民宅電線走火，海風影響延燒，6戶民宅被燒毀，其中2戶家庭經濟狀況較差，里長十分憂心，所幸慈濟志工接獲消息立即前往關懷，送上慰問金，也用溫暖擁抱撫平受災戶的驚慌！

受災戶 蘇郭女士：「嚇到整夜不能睡，又吃不下，嚇得不輕。」

望著燒得漆黑的家，想起當天的熊熊大火，心有餘悸。

受災戶 蘇女士：「我先生走去那邊，幫忙滅火，卻滅不了火，後來就爆炸，爆炸，我們就不敢再靠近。」

發生火災的彌陀區南寮里臨海，強勁海風，造成火勢向兩側透天厝延燒，整排6戶都受災。

慈濟志工 楊麗華：「和氣組隊長就有先過來關懷，那看到屋況燒毀非常嚴重，損失非常嚴重，目前，各家受災戶都在清掃當中。」

火場正在清理，但未來怎麼辦？尤其其中兩戶，家庭經濟狀況不佳，里長很憂心。

南寮里長 吳宏桂：「這兩戶人家實在沒辦法，那一戶剛買不久，還在繳貸款，有心臟病、高血壓，當天還暈倒，很可憐，這兩家不知道要怎樣回復，非常感謝慈濟各位師姊，非常感謝你們。」

「我們代表上人，跟全球慈濟人來關心你，祝你平安。」

火災後第二天海風呼呼，慈濟志工為6戶送上慰問金，以溫暖懷抱撫平驚慌。

「抱一下，給你能量，好嗎，感恩 (好) 平安。」

