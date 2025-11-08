高雄彌陀漁港今年產值上看5億元 魚販收入增3成 原因曝光

今上午9時許遊客們陸續湧入彌陀漁港活動市集，現場熱鬧紛紛，還有人特地到港口旁捕捉漁船載運虱目魚進港畫面，船鳴與鞭炮聲響徹天際，場面相當壯觀。（紀爰攝）

高雄2025大海開吃活動8日於彌陀區打頭陣登場，現場數十間攤販市集，吸引大批民眾前往朝聖。高雄市長陳其邁受訪表示，彌陀區是虱目魚的故鄉，去年彌陀漁港大豐收，總產值達4.9億元，今年有望超過5億元；魚販透露，今年受到颱風影響，中部地區魚貨量少，而南部地區相對產量多、價格也提升，因此今年收入比去年多至少3成。

彌陀區作為高雄市靠海的漁業小鎮，主打虱目魚特色料理產地，每年市府都會在此舉辦虱目魚文化節活動，今年也不例外，今上午9時許遊客們陸續湧入彌陀漁港活動市集，現場熱鬧紛紛，還有人特地到港口旁捕捉漁船載運虱目魚進港畫面，船鳴與鞭炮聲響徹天際，場面相當壯觀。

廣告 廣告

高雄2025大海開吃活動8日於彌陀區打頭陣登場，現場數十間攤販市集，吸引大批民眾前往朝聖。（紀爰攝）

今年活動主打「魚光滿滿、豐收滿滿」主題，陳其邁說，因為這幾年彌陀漁港大豐收，去年總產值約4.9億元，其中3.2億元是來自於養殖，1.7億元來自於近海漁獲，感謝彌陀區漁會穩定價格、照顧漁民，市府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。

魚販業者則透露，其實去年各縣市都大豐收，高雄地區魚貨產量確實較高，但價格平平，因此就算大豐收，漁民收入跟往年相比也差不多；今年較特別，因7月颱風來襲，重創中部地區，導致中部魚貨減少，消費者紛紛轉往南部購買，而南部魚類價格好、品質也優，估計今年彌陀漁港總產值有望超過5億元。

由於彌陀區擁有豐富的養殖資源與深厚的漁業文化，地方長期爭取發展觀光產業，高市府回應，未來將會持續投入彌陀漁港改建經費，提升漁港設施與產業環境，打造最有魅力的港口，讓民眾深入認識虱目魚產業的魅力。

更多中時新聞網報導

張惠妹時隔5年家鄉台東跨年

疲憊、注意力降 恐是體內缺鐵

TPBL》湯普金斯關鍵兩罰 夢想家險勝