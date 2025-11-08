高雄彌陀虱目魚文化節登場 陳其邁推海口澎湃美味

（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄彌陀虱目魚文化節今、明2天登場，市長陳其邁今天出席揭幕表示，彌陀漁港去年產值約4.9億元，市府將配合漁港改建強化漁業，也邀請民眾來海線走走，採購鮮美虱目魚。

高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，今年彌陀虱目魚文化節活動以「虱想起‧幸福味」為主題。陳其邁今天上午出席啟動儀式，與眾人共同見證漁船載運虱目魚進港，船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際，隨後為啟動儀式揭開序幕。

陳其邁介紹，彌陀虱目魚可說是全台肉質最鮮美的虱目魚。彌陀漁港去年產值約4.9億元，其中3.2億元來自養殖，1.7億元來自近海漁獲，2010年就已是全台魅力漁港。市府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。

他表示，高雄海線從茄萣、永安、彌陀、梓官，除了梓官是台灣最大「現撈仔」漁港，若要享受漁村寧靜、人情味及美麗夕陽，彌陀漁港可以說是最佳選擇。所以歡迎來高雄海線走走，也順便能採購肉質鮮美虱目魚，一定可以有一個非常愉快週末假期。

陳其邁致詞表示，「大海開吃」魅力就在於滿盤海產，螃蟹、虱目魚、石斑魚應有盡有，令人食指大動。他盛讚彌陀虱目魚與近海現撈海鮮鮮美可口，深受消費者喜愛，也常前來享用，大力推薦彌陀海產，展現海口人的澎湃與熱情。

高雄市政府說明，彌陀區擁有豐富養殖資源與深厚漁業文化，今年活動以「虱想起‧幸福味」為主題，結合在地漁村文化、海洋環境教育及親子體驗活動，邀請民眾把握今、明2天活動時間，深入認識虱目魚產業魅力，以「食當季、吃在地」永續理念，感受彌陀真實而道地的海味生活。（編輯：黃世雅）1141108