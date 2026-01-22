高雄彩繪輕軌列車今首航 行銷臺日觀光

記者李佩玲／綜合報導

為深耕南臺灣旅遊市場並強化臺日觀光連結，台灣虎航與高雄捷運公司、日本岡山縣3方聯手打造彩繪輕軌列車，並於今（22）日在高雄輕軌前鎮機廠舉行首航儀式，彩繪列車將於明日起至2月22日限定巡迴高雄輕軌路線，陪伴民眾與遊客穿梭港都。

虎航表示，此次合作的彩繪列車外觀設計大膽活潑，集結3方可愛的吉祥物，包括高雄捷運人氣王「蜜柑站長」、來自日本岡山的「桃太郎」，以及虎航充滿活力的網紅「虎將」，背景更巧妙結合日本岡山的地標「岡山城」、以結緣著稱的「吉備津神社」，與充滿復古風情的「倉敷美觀地區」等著名景點，象徵兩地觀光的緊密交流；另外，車廂內部也精心設計，直接讓3方吉祥物入座輕軌車廂，陪伴旅客共度乘車時光。

虎航指出，高雄與日本岡山皆擁有獨特的歷史底蘊與美食文化，透過彩繪列車的宣傳，能讓日本遊客在高雄體驗到家鄉般的親切感，同時也激發高雄市民前往日本岡山旅遊的興趣。臺日3方聯手打造的彩繪輕軌列車，將於明日起至2月22日為期1個月限定巡迴高雄輕軌路線，歡迎民眾踴躍前往搭乘，體驗與蜜柑、虎將、桃太郎同車共乘的驚喜旅程。

台灣虎航與高雄捷運公司、日本岡山縣3方聯手打造彩繪輕軌列車，並於今日舉行首航儀式。（虎航提供）

臺日3方聯手打造的彩繪輕軌列車將於明日起至2月22日限定巡迴高雄輕軌路線。（虎航提供）

彩繪列車集結臺日3方可愛吉祥物，陪伴旅客共度乘車時光。（虎航提供）