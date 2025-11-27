高雄影像人才齊聚建業新村 影視產業交流助青年打造南部創作基地

在高雄市政府青年局「114年度補助創業育成機構及青年職涯發展活動計畫」支持下，溺斃巨人有限公司推動的「看不見電影院實驗室」，26日於左營建業新村舉辦「Open Day：影像產業交流會」，集結剪輯、聲音、動畫、器材協力等近30位影像專業者齊聚對談，從課程、作品養成到產業趨勢，共同探討南部影像職涯的發展方向，為青年打造更友善的創作與就業環境。

↑圖說：以《聽海湧》榮獲第 60 屆金鐘獎的導演孫介珩(右)，將多年累積的影像經驗化為「看不見電影實驗室」培力計畫核心支撐。青年局主任秘書吳淑慧（左）也出席活動，除傾聽產業現況與創作者需求，也期盼強化公部門與產業界的合作關係。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒表示，青年局以「公私協力」為核心策略，透過補助讓民間團隊投入青年育成，協助青年在專業技能、作品累積、人脈建立與實務操作上獲得完整支持，順利銜接影視產業。他指出，這次影像育成即是公部門與產業合作的成功案例，成為南部青年職涯的重要基地。

「看不見電影院實驗室」以實作為主軸，帶領學員透過專案磨練技術、理解敘事與光影語彙。今年課程首次聚焦產業實務，邀請剪輯師、聲音師、動畫師及器材協力等專業者分享現場經驗，從技術推進到創作思維，讓青年更貼近產業運作。

↑圖說：「看不見電影實驗室」今年首次延續工作坊培力成果，以產業實務為主軸，邀請影視產業各領域專業創作者匯聚。（圖片來源：高雄市青年局提供）

本次交流會由《聽海湧》導演、金鐘獎得主孫介珩領銜，他與團隊將多年拍攝經驗帶入培力計畫，透過實作讓青年近距離觀察影視團隊的分工、場務協作與創作節奏，不僅累積作品，也在過程中探索自我風格，促成南部影像創作者群聚成形。

青年局主任秘書吳淑慧代表出席活動，除聆聽產業意見，也期望深化市府與影視界合作，共同打造更具支持性的影像創作環境。活動同時呼應市府打造「青年友善城市」的願景，強化南部影像人才的培育與鏈結。

↑圖說：近年影像領域需求持續攀升，青年局透過新媒體人才培育與青年創業補助，鼓勵青年投身影像創作與就業。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，影像與新媒體需求持續上升，未來將整合創業輔導、職涯發展與影視資源，透過新媒體人才培育、創業補助等政策，協助青年穩健投入影像產業。本次交流會更讓新世代創作者能與產業第一線直接交流，加速在地扎根。更多資訊可至青年局官網及社群平台查詢。

