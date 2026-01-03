高雄心衛中心再爆醜聞！高官性侵未成年少女 他直批陳其邁這次「連震怒都沒有」

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠在職期間利用職權，查詢列管輔導少女的個資，涉嫌誘騙性侵，經檢方起訴，求刑10年6月，此事件引發社安網漏洞的質疑。對此，常評論時事的醫師蘇一峰翻出該中心的黑歷史，直言「高雄市心衛中心到底有什麼功能？主管一個比一個誇張。」

何建忠身為高雄市苓雅分區心理衛生中心最高層級主管，原本負責自殺防治、家暴、兒虐及性侵害個案管理，應守護弱勢、把關社會安全，卻涉嫌濫用職權、知法犯法。根據起訴書內容，何建忠涉嫌濫用職權，鎖定列管輔導個案中的16歲少女，佯裝嫖客接觸後，將人約至摩鐵強制性交得逞，案經少女報警提告，高雄地檢署偵結後依強制性交、違反個資法等罪嫌提起公訴，並合併求刑10年6月。

昔爆主管要求員工下跪認錯 衛生局證實已調離該員

事實上，高雄市心理衛生中心早已傳出管理爭議。2024年11月，高雄市議員李眉蓁揭露，衛生局心理衛生中心一名蘇姓主任，疑因市長視察活動餐點未準時送達，情緒失控對同仁飆罵，甚至要求員工當場下跪認錯，引發外界關注。

廣告 廣告

衛生局當時回應，經調查後證實確有下跪情節，並認定該名主管在管理過程中出現權勢語言不當行為，已造成部屬心理畏懼，構成職場不當對待。衛生局隨後已將該名蘇姓主任調離原單位，降調至其他非主管職務，並強調局內設有申訴管道，供同仁反映相關問題。

高雄心衛中心接連爆霸凌與性侵 蘇一峰批：主管一個比一個誇張

從2024年11月的職場霸凌事件，到2025年爆發的性侵刑案，接連發生在同一心理衛生體系之下，引發外界對該中心的高度關注與檢視。對此，蘇一峰直批，「又是霸凌、又是性侵，這個高雄市心衛中心到底有什麼功能？主管一個比一個誇張，因為要拍市長馬屁，主管要下屬下跪，還有主管用權勢去性侵」，對於該中心的種種黑歷史，蘇一峰無奈地嘆道「高雄只要有演唱會就好了？」

蘇一峰也開酸，高雄市長陳其邁是不是又要震怒，「蛤！這次根本連震怒都沒有，下一任要交棒給賴瑞隆還是邱議瑩！？」

更多風傳媒報導

