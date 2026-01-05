高雄心衛中心前執秘涉性侵 藍民代促調查相關官員

民代排排坐、舉起標語牌，高雄爆發衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，利用職權查列管輔導少女個資，涉嫌誘騙性侵案件，國民黨民代5日開記者會要求全面檢討社會安全網漏洞，並點名衛生局長黃志中須下台負責。

國民黨高雄市議員李雅靜質疑，「不只是社會安全網漏洞，連資安的洞漏得更大，完全都沒有開過記者會，出來道歉也沒有說明。」

國民黨高雄市議員黃香菽指出，「市府的社安網破洞了，導致孩子被公務人員利用職權來傷害，我想市長身為高雄市的大家長，應該要有責任出來面對受害者、面對市民朋友。」

民代認為衛生局管理不周，應將相關官員移送政風處調查，並質疑性侵案的消息封鎖半年後才曝光，是否有人瀆職或包庇？對此衛生局長黃志中上午回應，涉案人皆已懲處，不曝光是為保護被害少女。

高雄市衛生局長黃志中說明，「何員跟他的太太分別在衛生局被記2個大過、免職，在社會局也被記2個大過、免職，此外何員因為涉及到違反《兒少權法》，也被處以最高60萬的罰鍰。」

勵馨基金會執行長王玥好回應，「這個部分也是要打破迷思，不是職權越高他就可以理所當然地去獲取這些個案的名單，因為如果不是他的職務內容，他就不應該有這樣的權限。」

婦女團體認為，政府及相關機構應全面檢討個案查看權限。高市府表示，後續會從制度、管理稽核等方面落實矯正，並委託外部資安專家抽查檢核，強化資安及減低個資外洩風險。針對個案也會持續配合司法調查、檢討保護機制。