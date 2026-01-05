高雄心衛中心執秘性侵少女 衛生局長曝「封口半年」原因

高雄市衛生局心理衛生中心前執行祕書何建忠（右）曾獲衛福部表揚，他卻利用職務之便性侵弱勢少女，近日遭檢方起訴並求處重刑。（圖／翻攝自衛生福利部社會及家庭署Youtube）

高雄市衛生局心理衛生中心前執行祕書何建忠日前爆出利用職務之便，使用精神照護查詢系統鎖定因私密畫面外流而曾輕生的16歲少女，肉搜後將她約出性侵得逞；在得知被害人報案後，其在社會局任職的妻子還協助追蹤案件偵辦進度。外界也因此怒轟，衛生局封口半年像沒事一樣，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責，對此，黃志中今（5）日也發聲回應了。

黃志中發表1735字的長文，當中提到，這個案件發生在他管理的系統裡，這是他的責任，對於社會的批評、議員的質疑、民眾的憤怒都承受，但作為主管機關首長，必須為管理機制出現問題負責。

針對遭質疑隱瞞該事件長達半年，黃志中表示理解，但由於被害人是輕生高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態，根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人輕生，因此選擇先保住那個孩子的命。「如果這讓社會誤解我在掩蓋，這個誤解我承受；如果有人因此要我下台，這個壓力我承受。但如果重來一次，面對同樣的兩難，我還是會選擇先救那個孩子的命。」

黃志中坦言，為保護被害人，選擇不對外揭露性侵事件，這是司法的關照、行政的必要，也是醫療專業上的承擔，保護被害人權益是他必須堅守的，因此這5個月都未曾對外揭露此事件，不僅是配合司法偵查，更為他的判斷、他的決定負責。

黃志中強調，這半年來已立即解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄、啟動管理機制的全面檢討改善。並直言一個敗類不代表就能壓垮整個體系，這犯罪者的惡行不能代表高雄市一千多位社安網的專業同仁、更不能代表心衛中心所有社工和心理衛生專業人員都有問題。

黃志中也鄭重呼籲，不要再用「選妃」、「花名冊」等聳動字眼，這標題會在那個孩子的傷口上撒鹽，並籲請若還有其他受害者勇敢站出來。

至於有人要求他下台，黃志中表示理解，但強調問題還沒解決，「換了新局長，要多久才能了解案情、重建團隊、接手改革？這段空窗期，其他高風險個案怎麼辦？已啟動的改善機制要從頭來嗎？對我一個從事臨床30年保護弱勢個案的專業工作者而言，真正的負責不是在壓力下退場；真正的負責，是在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。」

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

