高雄心衛中心性侵事件 藍白委批衛福部處理慢半拍
高雄市政府衛生局心理衛生中心前執行祕書何建忠，於114年6月利用職務之便登入照護查詢系統，鎖定一名曾因性影像外流而有自殺通報紀錄的16歲少女，偽裝成嫖客性侵得逞。不過時至今年初事件才遭揭露，不僅高市府遭質疑「蓋牌」，立法院藍白兩黨立委也批評中央政府衛福部慢半拍。衛福部長石崇良表示，中央也是年初才獲知消息，已取消其績優督導資格，會再與地方政府討論是否能加速通報。
國民黨立委陳菁徽指出，這起「狼執祕」事件發生後，許多社工師也向她投訴，表示該案荒腔走板，竟濫用職權透過系統找到一名未成年少女，事後更想塞錢給她營造成性交易；事後檢調介入調查後，該位狼執祕居然還透過社會局工作的太太，透過公務系統追蹤性侵案進度。
國民黨立委王育敏則質疑，這是社福體系、衛生體系非常大的事件，但當事人目前居然還能保有社工師執照，中央衛福部處理的速度非常緩慢，應該要好好徹底檢討，是相關資訊被高雄市政府「蓋牌」，還是衛福部沒有善盡督導責任？
民眾黨立委黃國昌也質疑，何建忠曾獲績優督導獎項，但卻濫用權限性侵未成年少女，案子遮掩這麼久才被挖出來，看了令人髮指。會中他也追問石崇良，何男的績優督導是否有被撤銷？衛福部的狼社工查詢平台何時能建立完成？
石崇良指出，事後了解，該名執祕已於去年8月被解聘，後續會來跟地方政府檢討事發當下傳遞消息的速度；其績優督導資格也於6日取消，由於該男透過心衛中心的系統跨區查詢到被害人，衛福部目前也正在檢討資訊系統的授權安全。
至於何男的社工師資格至今未被取消，石崇良也解釋，按照《社工師法》必須要先等到法院判決後依法撤銷其證書，或是將當事人移付懲戒。去年10月時地方衛生局有啟動相關機制，但因為當事人當時被羈押，懲戒程序中止，現在已重新啟動。
