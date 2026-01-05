高雄心衛中心性侵案裁罰拖半年 社會局：要等交保後開立

高雄市衛生局心衛中心執行祕書何建忠，去年6月利用職務之便，誘騙16歲少女性侵得逞。（任義宇攝）

高雄市衛生局心衛中心執行祕書何建忠，去年6月利用職務之便，誘騙16歲少女性侵得逞，在8月遭地檢署調查，衛生局也祭出解聘處分，不過社會局卻遲至今年1月2日才開立裁處書，並於今（5）日公告。對此社會局說明，裁處書須給予行為人陳述意見機會，因此待去年12月29日何建忠交保後進行裁處。

曾獲「強化社會安全網」績優督導的何建忠，去年6月利用職務之便，透過內部系統鎖定1名輕生通報16歲少女，誘騙外出見面後帶往汽車旅館性侵，目前全案高雄地檢署已偵結求處有期徒刑10年6月。

高市府表示，衛生局於民國114年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對何建忠處以2大過解聘。社會局則對何建忠違反兒少法部分，處最高60萬元罰鍰並公告姓名，何妻則因違反社會工作師法部分，已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

不過外界發現，社會局針對何建忠的裁罰，是在今年1月2日案件在媒體曝光後，才開立裁處書，並於1月5日在網站公告。

對此社會局說明，何建忠於去年8月8日被羈押禁見，社會局即配合地檢署偵辦，並於去年11月4日收到起訴書，以起訴書為證進行裁處作業，但因裁處書須完成送達並予陳述意見，因此至何建忠114年12月29日晚間交保後，才於115年1月2日開立裁處書。

