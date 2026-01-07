高雄心衛中心性侵案 公會譴責社工界之恥籲廢資格

（中央社記者曾以寧台北7日電）高雄市衛生局心衛中心前執秘涉性侵，社工師公會全聯會表示對此深感痛心與震驚，嚴厲譴責社工界之恥，支持移付懲戒、呼籲即刻廢止社工師資格，並督促修補系統監控機制。

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書涉利用職務之便，肉搜並性侵未成年，引發外界關注。社工師公會全國聯合會在社群軟體臉書表示，對此案深感痛心與震驚，並嚴厲譴責社工界之恥，將守護弱勢的公權力化為犯罪工具，嚴重踐踏社工專業形象。

社工師公會全聯會表示，社會工作專業的使命在於守護弱勢、促進公平；公會作為社工專業守護者，堅守「社會工作師法」及社工倫理守則，絕不容忍任何侵害個案權益之行為，鄭重承諾，將全力捍衛專業倫理，絕不姑息任何違法失德行為，並發表4點聲明。

第1，嚴正譴責違反專業倫理，維護專業尊嚴。聲明指出，嫌犯涉嫌利用「精神照護查詢系統」非法查詢多名個案資料，鎖定患有PTSD的高風險少女並實施性侵。此舉嚴重背離社工核心價值，包括尊重個案自主、禁止剝削及避免權力不對等關係。

聲明表示，對此行為予以最嚴厲譴責，並強調此為個別人員的嚴重失德行為，絕非整體社工體系之常態，不應讓全台數萬名正直奉獻的社工師共同背負惡名。

第2，支持移付懲戒，呼籲即刻廢止社工師資格。聲明表示，本案已遭檢察官起訴，但其犯罪嫌疑重大且嚴重損害專業信譽。因此全力支持高雄市政府將其移付懲戒的決定，並強烈呼籲懲戒委員會無需等待法院判決確定，應即刻廢止其社工師資格並撤銷追回所有專業榮譽與授獎，確保社工專業與社會信任。

第3，強化受害者支持，促請修補系統監控機制。社工師公會全聯會對受害少女及其家屬表達深切關懷，呼籲相關單位持續落實並長期心理輔導及提供法律援助。

聲明指出，針對此案暴露出的資安漏洞，如嫌犯單日查詢高達百筆資料、且其配偶能利用職權協助洩密等行為，要求行政機關應立即檢討社安網漏洞。敦促導入「雙重認證督導」及「異常流量監控」機制，以防堵資料被不當濫用的風險。

第4，推動專業倫理教育，強化個資保護觀念。聲明表示，深知此案對基層社工造成沉重打擊，更讓社會大眾對助人專業產生懷疑。因此將持續與各縣市公會合作，推動全國社會工作師倫理教育課程；同時建議政府應提升社工體系的個資保護，不讓弱勢個案再次暴露於風險中。（編輯：李亨山）1150107