高雄心衛中心惡狼主管性侵少女 職務之便約出"二次傷害"

南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報導

原本該是接住性侵被害人的心衛中心，沒想到卻變成了性侵的源頭，高雄市一名心衛中心的何姓分區前主管，利用職務之便，掌握了被害少女的資訊，將少女約出後性侵，直到被害人報案後，這名主管的離譜行徑，才因此曝光。

離譜！高雄「心衛狼官」掌握個案 約出被害少女性侵釀二次傷害

本該是社會安全網最重要的心衛中心何姓分區前主管，利用職務之便性侵未成年個案。（圖／翻攝畫面）

站在頒獎台上，拿下社會安全網的績優督導，何姓男子甚至還受訪，侃侃而談，只是他被爆出，涉嫌利用職位之便，對最該被社會安全網接住的性侵被害人，二次傷害。

何姓嫌犯利用職務掌握個資，傳訊息約出被害人後性侵。（圖／民視新聞）

國民黨高雄市議員陳美雅痛批，「社會安全網完全潰敗，他手上有這麼多的這些，需要保護女孩的個資，為什麼當他在查詢，這些人的個資的時候，沒有任何的警示。」離譜行徑，讓議員也看不下去，檢方指出，何姓嫌犯擔任心理衛生中心的分區執行秘書，是分區最高主管，掌管的就是輕生、家暴、兒虐、及性侵的個案管理，沒想到，他利用職務之便，掌握中心個案的背景與個資，假冒嫖客，用陌生暱稱"星"，傳訊息給被害少女，當事少女擔心，對方就是之前性影像外流的持有者，因此只能答應赴約，沒想到卻遭何姓嫌犯性侵，這件事直到被害人報案，才因此曝光。

國民黨議員痛批衛生局隱匿案件。（圖／民視新聞）

國民黨高雄市議員李雅靜認為，「你黃志中局長是不是現在，打算永遠將這件事情，就這樣子蓋牌了呢。」議員痛批，8月中發生的事，主管的衛生局彷彿沒事一樣，直到起訴書出來，外界才知情，甚至何姓嫌犯的妻子也利用在社會局的職務之便，向丈夫通報後續調查情形，市府強調，第一時間就已經進行處置，不公開是為了避免被害人再度受到傷害，民進黨高雄市議員林智鴻說，「當時其實我們共識就是說，先救這個孩子，先讓這個孩子走出這個痛苦的陰霾，這是當時的共識。」

高雄市衛生局長黃志中。（圖／翻攝畫面）

高雄市衛生局長黃志中表示，「了解有這樣的事情發生之後，我們即刻開考績委員會，予以兩大過免職，心衛中心的部分，我們聘請了八位的學者專家，進行相關的督導跟檢討。」原本該是接住性侵被害人的心衛中心，卻成了性侵加害者，檢方向法院請求從重量刑10年6個月，要讓這他得到應有的懲罰。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

