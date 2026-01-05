高雄心衛中心爆性侵案！精神科醫師：一人的惡行不代表體系的失敗

心衛中心前執行秘書何建忠誘騙少女性侵得逞。 圖：翻攝自衛生福利部社會及家庭署YT

[Newtalk新聞] 高雄市衛生局心衛中心爆出性侵醜聞，前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙少女性侵得逞，雄檢偵結後起訴求刑10年半。耕心療癒診所院長、精神科醫師林耕新在社群平台指出，一個人的惡行，不代表整個體系的失敗。

針對高雄市衛生局心衛中心性侵案，林耕新醫師指出，從專業角度說明幾件事，這是犯罪，必須嚴懲，加害者濫用職務之便，對未成年個案進行性侵害，這是嚴重犯罪行為，司法必須嚴加究責，但林耕新強調，一個人的惡行，不代表整個體系的失敗。

對於民眾爭議的為何隱瞞半年，林耕新認為，最大原因是被害人屬於自殺高風險個案，在精神醫學評估中，意味著該個案有明確自殺計畫和執行方法、處於隨時可能自殺的危險狀態、任何額外壓力都可能致命，加上個案可能有複雜的家庭情感問題，支持系統脆弱。

因此林耕新強調，部分媒體使用「選妃」、「花名冊」、「層層挑選」等聳動字眼，這些渲染對被害人造成的傷害，可能不亞於犯罪本身，每一個「有畫面」的描述，對被害人都是在傷口上撒鹽。

林耕新呼籲，請停止尋找被害人身分，請理性監督管理機制落實改革，要求具體作為，而非情緒發洩，請區分「個人犯罪」與「管理機制問題」，不要因為一個犯罪者否定絕大多數熱忱付出的專業同仁，並向被害人喊話「給那個孩子，這絕不是你的錯，壞的是那個犯罪者，不是整個制度。」

