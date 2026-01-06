高雄心衛中心爆發高官性侵少女醜聞 陳其邁打破沉默下令補破網

高雄市衛生局爆出性侵醜聞，陳其邁首度出面回應。（本刊資料照）

高雄市衛生局爆出性侵醜聞，心理衛生中心苓雅分區前執行祕書何建忠，涉嫌濫用職權，性侵社會安全網未成年個案，遭檢方起訴。高雄市長陳其邁今（6日）終於發聲譴責，批評何建忠不當行為嚴重打擊社會安全網夥伴，已要求衛生局、社會局盡速反省補破網。

陳其邁表示，衛生局在案發後第一時間已立即對該案嚴查嚴辦，保護當事人同時積極配合檢方偵辦。陳其邁說，何建忠的事件，不僅是對被害者的傷害，更是對社會安全網工作夥伴的重大打擊。

陳其邁表示，社會安全網本意是協助、保障弱勢權益，所以何建忠的行為嚴重違反專業倫理，也打擊社會對於社會安全網的信心，非常不應該。他已要求衛生局和社會局務必痛定思痛、負起全責，在保護被害者免於二次傷害下，檢視社會安全網有哪些漏洞需要補齊，記取教訓避免類似狀況再發生。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

