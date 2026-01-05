高雄心衛中心秘書涉性侵 市府：等交保1/2開裁罰書

（中央社記者張已亷高雄5日電）高雄心衛中心1名前執行秘書去年涉性侵，媒體報導高市府在今年新聞曝光當天才裁罰；高市社會局說，因行為人遭羈押，裁處書須完成送達並予陳述意見，直至交保後，2日開立裁處書。

有媒體報導高雄市政府社會局在新聞曝光後，才向行為人裁罰並於今天公告等內容。高雄社會局今天說明，此案因行為人去年遭羈押禁見，社會局配合偵辦，去年11月4日收到起訴書，以起訴書為證進行裁處作業，但因裁處書須完成送達並予陳述意見，至行為人去年12月29日晚間交保後，才於1月2日開立裁處書。

依CRC資訊網「聯合國兒童權利公約」資料，高雄社會局對此案行為人裁罰日期為2日，社會局公告發文日期為今天。

全案起因高雄市政府衛生局心理衛生中心1名時任執行秘書去年6月涉性侵，遭高雄地檢署依妨害性自主罪、違反個資法等罪嫌起訴，並建請高雄地方法院重判10年6個月徒刑。犯嫌去年被起訴移審高雄地方法院後，遭法官裁定羈押。

對此，高雄市衛生局日前透過新聞稿說明，去年8月9日召開考績會，因情節重大記2大過，並依違反該業務約聘人員管理規範規定，在去年8月11日對犯嫌終止契約並予解聘。

高雄市政府社會局對同在市府任職的犯嫌妻子，因洩密給犯嫌已記2大過解聘，另考量犯嫌違反兒少法第49條，處最高新台幣60萬元罰鍰並公告姓名；犯嫌妻子違反社會工作師法，已由高雄市社工師懲戒委員會審議，最重處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。（編輯：李淑華）1150105