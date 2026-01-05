高雄心衛中心績優督導性侵案 衛生局長揭未公開半年原因

心衛中心前執行秘書何建忠誘騙少女性侵得逞，引發社會譁然。 圖：翻攝自衛生福利部社會及家庭署YT

[Newtalk新聞] 高雄市衛生局心理衛生中心前執行祕書何建忠，涉嫌利用職務之便查詢個案個資，鎖定一名輕生高風險列管的未成年少女，並將其約出性侵得逞，引發社會譁然。事件曝光後，外界質疑衛生局知情卻未即時對外說明，黃志中局長今(5)日發文回應。

高雄市政府衛生局局長黃志中在貼文中表示，案件發生於其所管理的系統內，「這是我的責任」，對於社會批評、議員質疑及民眾憤怒，他都承受。目前肇事者已被解僱並接受司法制裁。作為主管機關首長，必須為管理機制出現漏洞負責。

針對外界質疑衛生局隱匿事件長達半年，黃志中解釋，被害人為輕生高風險個案，家庭狀況複雜、處於隨時情緒不穩定的危險狀態，經精神醫學專業評估，媒體曝光，恐導致被害人輕生風險，因此選擇以保護被害人生命為優先考量。黃志中表示：「如果這讓社會誤解我在掩蓋，我承受；如果因此要求我下台，我也承受。但如果重來一次，我仍會做出同樣的選擇。」

黃志中坦言，這半年來衛生局並非無作為，期間已立即解聘加害者、配合司法調查，並全面清查系統權限紀錄，啟動管理機制的全面審查改善。

對於社會質疑心衛中心體系失靈，黃志中強調，一個敗類，不代表就能壓垮整個體系，更不能代表高雄市上千名社安網及心衛中心所有專業人員。他也呼籲外界避免使用「選妃」、「花名冊」等聳動字眼，直言這類標題只會在被害人傷口上撒鹽，「請給她活下去的空間。如果還有其他受害者，請勇敢站出來。壞的是那個犯罪者，不是整個制度。我們會保護你」。

至於外界要求其下台負責，黃志中強調問題尚未解決，若只是換個人無法解決漏洞，也可能造成改善及照護工作的空窗期，影響其他高風險個案的安全。他直言，真正的負責不是在壓力下退場；真正的負責，是在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。

