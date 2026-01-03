高雄心衛中心醜聞 白喬茵促市府徹查疏漏

議員白喬茵要求市府全面徹查心衛中心疏漏，確保調查過程完整周延，而非以人員離職作為事件的最終交代。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵三日說，看到衛生局心衛中心執行秘書對個案伸出魔爪，整件事情讓她感到憤怒又噁心。

白喬茵表示，心衛中心是自殺防治的最後一道防線，需要長期的輔導、支持個案，協助個案看見自己的價值，卻反而被偽裝正義的骯髒之手伸進去胡作非為。

白喬茵痛批，就連任職於社會局的何男妻子，在發現丈夫破壞體制、傷害個案時，沒有選擇阻止與揭發，而是選擇包庇與協助，到底這對夫妻有什麼資格自詡是社會的助人者？簡直是道德失能的雙人組！

廣告 廣告

她指出，這件事情對整個社安網跟自殺防治是非常非常非常大的傷害，如果連求助市府的專業單位都會遇到惡魔，那這些需要心理支持、需要媒合資源讓自己更有力量渡過情緒難關的人，到底該何去何從？

白喬茵呼籲市府應立即建立完整的SOP，明確規範非個案直接承辦人員，嚴禁查詢個案隱私與案件進度。凡非必要人員未申請即調閱相關紀錄，系統應自動保留軌跡並主動觸發異常警示，主動通知個管員與督導，以防範任何試圖窺探隱私的行為。

白喬茵要求市府全面徹查疏漏，確保調查過程完整周延，而非以人員離職作為事件的最終交代。