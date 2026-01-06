高雄心衛之狼事件引輿論批評 陳其邁首回應：全面檢討制度缺漏

高雄心衛之狼事件引起各界討論，國民黨喊話市長應道歉、衛生局長應下台。高雄市長陳其邁今（6）日指出，這事件不僅是對被害者傷害，也是對社安網工作夥伴的重大打擊，已要求衛生局、社會局負起完全責任，針對制度缺漏與補強作完整檢討。

陳其邁指出，案發後第一時間，衛生局立刻對於該案採取嚴查嚴辦、同時保護當事者（被害者），並積極配合檢方偵辦。何員的事件，不僅是對被害者的傷害，更是對社安網工作的工作夥伴，是一個非常大的打擊，社安網本意就是要協助社會弱勢、保障權益，何員的行為嚴重違反專業倫理，也衝擊社會對社安網的信賴，非常非常不應該。

陳其邁提到，事件發生後，高市衛生局、社會局，充分跟同樣是社會安全網的警察機關充分合作，把相關案件詳細釐清，同時保護被害者避免二次傷害立場，全力補足社安網漏洞。

同時，陳其邁也說，他已要求衛生局、社會局務必痛定思痛，痛加檢討，檢視社會安全網是不是還有一些漏洞須補齊，在這幾個月期間，除配合檢方偵辦外，更重要的是外部專家、監督機制、及資安漏洞等，全力把社安網建立得更完整，還要記取這次教訓，不要再發生類似狀況。已要求衛生局、社會局負起完全責任，找出制度缺漏，把所有制度作完整檢討。



