高雄心衛之狼事件 柯志恩:諮商界之恥、誰提報績優的？

國民黨高雄市長參選人柯志恩今偕同高市議會國民黨團，針對高市衛生局心衛之狼事件提出強烈批判。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今偕同高市議會國民黨團，針對高市衛生局心衛之狼事件提出強力批判，柯志恩怒指出，加害人是諮商界之恥、是誰提報績優的？

柯志恩今偕同國民黨團總召黃香菽，以及陳麗娜、陳美雅、李雅靜等議員，共同譴責高市府在心衛之狼事件的事前事後處理方式，黨團質疑市長陳其邁為何沒震怒？該為此出面道歉!並喊話衛生局長黃志中應該下台!

柯志恩強調，他對於一線心理衛生中心與社會工作者表示深深尊重與支持，其專業與奉獻不可抹滅，但同時對(高市府)高層主管的問題與作為感到痛心。

廣告 廣告

她強烈質疑當初是誰舉報心衛之狼績優？ 他為什麼足堪這樣子的一個角色？那麼多基層比他更優秀，卻完全沒有被考慮，對於這樣的人，真的是覺得是心理諮商界之恥。

柯志恩強調，社會安全跟國防安全同樣重要，應建立更嚴格的監督與雙重認證機制，增強對核心人員與權責單位監管，避免類似事件再發生；對於受傷的女性、因其對市府信任度已完全崩盤，不適合由衛生局或心理衛生中心再次介入，應由第三方、特別是民間優質諮商中心協助。

針對高市衛生局長黃志中千字發文，指出是根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人自殺，當「透明」與「生命」衝突時，他選擇先保住那個孩子的命；柯志恩認為保護個資無庸置疑，也是媒體倫理且相信都會遵守，但事情被揭露後(衛生局)沒有任何搜尋痕跡？沒有任何監督機制？卻告訴外界怕媒體報導，她高分貝嗆黃志中「你有沒有搞錯方向啊」？

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國學美國對賴清德實施「斬首」？ 矢板明夫：這種擔憂是多餘

嗆美國不敢打委內瑞拉！萬人朝聖周錫瑋、謝寒冰「打臉影片」

臉好腫！美國生擒馬杜羅 「這些人」曾說委國用中製雷達要老美有種試試

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

