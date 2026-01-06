即時中心／顏一軒、陳治甬報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，涉嫌對未成年弱勢服務對象性侵害，高市府獲悉後立即啟動對被害人專案協助，另配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害，但藍營卻藉此進行政治操作，要求衛生局長黃志中請辭、高雄市長陳其邁致歉。對此，陳其邁今（6）日譴責，何員的行為真的是非常、非常不應該，這不僅是對被害者的傷害，也是對社安網工作夥伴的重大打擊，他已要求衛生局與社會局，務必痛定思痛、痛加檢討。





今早9時，陳其邁前往四維行政中心10樓第三會議室，主持市政會議，並於行前接受媒體聯訪。記者提問，心衛中心事件，藍營喊話市長道歉、局長下台，請問您看法？

對此，陳其邁指出，衛生局在第一時間立刻對於該案件，採取嚴查、嚴辦、保護當事者，並積極與檢方配合；何員事件不僅是對被害者的傷害，更是對在社安網的工作夥伴來說，是非常大的打擊。

他強調，社安網的本意就是在於能協助社會上的弱勢民眾，可以保障他們的權益，何員的行為嚴重違反專業的倫理，以及社會對於社會安全網工作人員的信賴，真的是非常、非常不應該。

陳其邁說，高雄衛生局、社會局及社會安全網在事發後，也跟檢察機關充分的合作，盼能共同釐清相關案件，同時也站在保護被害人避免二次傷害的立場，全力補足社會安全網的漏洞。

陳其邁透露，他也要求衛生局跟社會局，務必痛定思痛、痛加檢討，相關社安網是否還有一些漏洞必須補齊，在這幾個月的期間，除了配合檢方偵辦以外，更重要的是外部專家、監督機制以及資安漏洞等，都全力希望能把社安網建立地更完整，也要同時記取這次的教訓，不要再發生類似狀況。

最後，陳其邁重申，對於這件事情，他還是要誠摯表達應給基層社安網的工作人員更多鼓勵，同時也譴責何員的不法行為，實在是非常不應該；他也要求衛生局、社會局應負起完全責任，把制度缺漏再做一個最完整的檢討。





原文出處：快新聞／高雄心衛之狼案首發聲 陳其邁嚴正譴責、要求局處痛加檢討

