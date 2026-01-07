高雄心衛性侵案封口半年！陳揮文嗆官官相護

▲高雄社安網「績優督導」何建忠（圖右）竟是性侵狼。（圖／翻攝自衛福部社會家庭署YouTube）

[NOWnews今日新聞] 高雄市衛生局爆發性侵醜聞！曾榮獲「強化社會安全網」績優督導表揚的心衛中心執行秘書何建忠，傳出竟利用職務之便誘騙社會局輔導的自殺通報未成年少女，將人帶到汽車旅館性侵得逞，還利用在社會局任職的妻子查詢案情偵辦進度，震驚社會，目前高市府已將何建忠夫妻解職。對此，媒體人陳揮文昨（6）日質疑，這種事情竟然到了何建忠交保才傳給記者知道，封口半年，太佩服陳其邁了，滿意度還創新高！何建忠進資料庫搜尋了上百筆被害人，有可能只犯下一件嗎？

陳揮文昨上《新聞大白話》節目怒轟，為什麼一個高雄市政府的公務人員可以幹這種事情？衛生局長還想要寫篇長文就輕輕放下？應該要立刻下台，陳其邁的滿意度還創新高？請問這個心衛狼是第一次犯案嗎？他只有性侵一個被害人嗎？高雄鄉親啊！

陳揮文指出，何建忠是進資料庫搜尋，電腦登入紀錄都查得出來，他一天內搜尋了上百筆的被害人！有什麼毛病？現在是在選哪個比較好騙嗎？陳其邁這個爛透了，應該全面徹查！只要這個加害人搜尋過誰，高雄市政府就應該主動去關懷：這個人有沒有來騷擾妳？是否曾跟妳聯絡？只要何建忠有搜尋過的人，每一個都要查！

陳揮文痛批，他不認為高雄地檢署跟高雄市政府有這麼蠢，蠢到要人來教！這個「不晟子」還20萬交保，有這種事情？不曉得這些法官在幹什麼？還有報導提到「裁罰拖5個月」，這就是標準的官官相護！何建忠在衛生局，他太太在社會局，還去幫他查偵辦進度？國民黨立委柯志恩跟其他議員，都太客氣了！何建忠搜尋了上百筆可能的被害人，結果有關單位只查一人、辦一件？還竟封口半年？太佩服陳其邁了！

