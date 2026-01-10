高雄心衛狼案引發關注 監委出手了：有深入調查必要

高雄市衛生局心衛中心前執行祕書何建忠涉嫌誘拐、性侵未成年少女，醜聞爆發後輿論持續延燒。監察委員王幼玲、葉大華昨（9日）透過新聞稿指出，已申請自動調查。將瞭解及深入調查高雄市衛生局對於個案相關資訊系統之使用管理，是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤，以及是否有相關預警或是檢核機制等等。

何建忠涉嫌利用職務之便，透過內部系統鎖定1名輕生通報的未成年少女，誘騙外出見面後帶往汽車旅館性侵，惡行因案件起訴才曝光，引起外界不滿。監察委員王幼玲、葉大華對此甚表重視，已申請自動調查。

監察委員表示，何建忠涉嫌利用職務之便，對其平日監督、輔導之輕生通報個案，不當違法查詢及存取個案相關資料，此次將關注了解及深入調查高雄市衛生局對於個案相關資訊系統之使用管理，是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤，主管人員對於異常或大量查詢行為，是否具備即時檢核、預警或稽核機制，以防止資料遭不當利用。

監察委員進一步指出，何建忠透過任職於社會局妻子，同樣利用職務之便查詢並洩密案情及警方偵辦進度給犯嫌，調查也會關注高雄市衛生局及社會局是否有督管之違失。

