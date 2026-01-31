高雄必比登美食～春蘭割包，新興區25年排隊老店，南部唯一入選的台式漢堡經典！

高雄｜春蘭割包

割包算是台灣全省普及的小吃，每個地方或多或少會有一兩家割包老店，但和米其林沾上邊的在台北如源芳割包、一甲子餐飲都是名店。高雄唯一入選的只有新興區25年老店春蘭割包。

結論：綜合（80元），赤肉、焢肉、綜合、素食四種割包任選，赤肉有點柴，但肥肉有水準，花生粉、香菜給的足，四神湯裡的豬肚不錯。

春蘭割包位於新興區民生一路上，離美麗島、信義國小站都有一點距離，不耐走的可能要利用巴士轉乘。基本上用餐時間都得排隊，就連要午休的1點30左右還在排....。

2025年高雄米其林必比登入選，除了四種口味的割包外，有割包的好朋友四神湯、魚丸湯，另外提供豆漿、燕麥等有機飲料。

據說曾被檢舉服務人員沒戴手套鬧上新聞.......個人以為戴不戴手套不是重點，料理人的衛生習慣才是重點，君不見日料那一個師傅戴手套?有時戴手套反而不衛生.....。

店內有一點像傳統早餐點，但疫情後沒有提供內用，只有騎樓上一個小圓桌，供觀光客內用。

三個大姐分工合作，對於客人的詢問也都很親切的回答。

我點的割包是綜合，也就是赤肉/焢肉(偏肥)都有，給的份量真的蠻多的，吃在嘴裡不是半瘦半肥一整裡，好像是兩種肉的組合，咀嚼端有一點分店，咬到瘦的地方有一點柴，倒是肥肉的部位挺好，當然這個每個人的喜好有關。

另外就是花生粉的味道比較強，而且是帶著糖粉的那種，相對北部的割包來說，多了明顯的甜。割包皮軟乎軟乎口感不錯。

四神湯裡的意仁的份量較多，味道偏清爽，豬肚沒有異味有咬勁，相當好吃。

春蘭割包：高雄市新興區復興一路5號，電話: 07 201 7806，營業時間:09:00-14:00/15:00-19:00(星期日一休)

文章來源：小虎食夢網