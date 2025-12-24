高雄必比登肉燥飯名店竟「吃到蝸牛」 衛生局去查了！業者解釋來源

高雄市一家米其林必比登推薦的肉燥飯老店，被消費者發現餐點中有蝸牛。翻攝Google評論



高雄市苓雅區一家米其林必比登推薦的肉燥飯老店，被消費者發現飯裡面有蝸牛，回家腹瀉3天，去查Google評論，才知蝸牛不是第一次出現在該店家的餐點中；衛生局今天（12/24）前往稽查，業者表示，蝸牛並非來自滷肉，而是地瓜葉沒有撿拾乾淨，會暫時停賣地瓜葉。

高雄市衛生局前往肉燥飯名店稽查，檢視待烹煮之地瓜葉未見蟲體等異物。衛生局提供

一名消費者在Threads發文表示，在米其林推薦的肉燥飯名店用餐，沒想到竟然吃到蝸牛，向店家反映，店家說要退費，原PO說不缺這頓飯的錢，比較擔心食安問題，「會不會在場的客人已經吃下去了呢？」

貼文引發網友關注，有人留言「蝸牛就某方面來講，比蟑螂還恐怖」、「菜有蝸牛我可以理解為沒噴農藥，啊肉燥飯有蝸牛是？」、「這家的google負評也太多人吃到異物了吧，蝸牛超過5則，還有吃到小蟲蚊子、蜘蛛、塑膠片」、「蝸牛有些病菌會跑進腦中」。

店家表示，蝸牛可能是來自地瓜葉，而非滷肉本身。因為店內蔬菜多為未使用農藥的食材，特別是地瓜葉容易出現蝸牛，清洗時不易察覺，未來會加強清洗，也已經向供應商反映此事；地瓜葉將暫時下架，改提供其他蔬菜。

高雄市衛生局今天前往稽查，現場未營業，檢視待烹煮之地瓜葉未見蟲體等異物。業者表示已接獲消費者反映，將加強員工食材前處理異物檢視及以少量多批次方式清洗。

針對業者販售食品內含肉眼可見異物、蟲體等，已要求業者依《食品安全衛生管理法》相關規定限期改善，屆期未改，將依同法第48條規定裁罰至少3萬元罰緩。

衛生局另查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，此外依「食品良好衛生規範準則」查察，對現場垃圾桶未加蓋、避免食材交叉污染等缺失，依《食安法》第8條飭令業者限期改善；經複查未改善同法44條規定，處6萬元以上罰鍰。

