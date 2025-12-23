高雄忠孝國中棒球隊宿舍整建 開工

為提升學生運動訓練與生活照顧品質，高雄市立忠孝國中體育班棒球隊宿舍整修工程於今(廿三)日上午舉行開工典禮，象徵學校體育發展邁向嶄新里程碑。(見圖)

忠孝國中今(廿三)日說明，該校體育班長期深耕棒球人才培育，培養多位表現優異的學生選手，深受家長與地方肯定；這次宿舍工程動工，總工程經費為新臺幣三百三十萬元整，主要是由高雄市范織欽議員向陳其邁市長積極爭取，並獲市長大力支持。

巿議員范織欽表示，學生宿舍因使用年久，已不符孩子們安全與生活需求，透過該校家長會副會長劉妍希本於為孩子著想的初衷，主動反映實際狀況並向范議員陳情，使宿舍改善的迫切性得以被看見，經過范議員半年質詢，獲得陳其邁市長與教育局吳立森局長對教育與體育積極大力支持，第一期整建工程三百三十萬元今天開工圓滿順利，也期盼第二期修繕整建工程再獲陳巿長及教育局長支持。

鍾文杰校長指出，棒球隊宿舍完工後，將完善體育班整體訓練與生活規劃，展現學校對球員的照顧與體育發展的高度重視，未來也將持續整合資源，為高雄市培育更多優秀棒球人才，厚植基層體育實力。

該工程施工期程為九十個日曆天，預計於明年三月底前完工，完工後將有效改善棒球隊學生住宿與生活機能，提供更安全、舒適的居住環境，讓學生能專心投入訓練與學習，兼顧學業與運動表現。

開工典禮當天，在校長鍾文杰、家長會長黃仲立、各處室一級主管及高雄市議員范織欽、教育局體健科長顏敏夙、校務顧問等貴賓蒞臨見證下，與校方師長、家長代表及棒球隊教練共同參與，於隆重且充滿期許的氣氛中，為工程揭開序幕。