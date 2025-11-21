高雄怎麼了？民代狠酸「垃圾山成網紅打卡點」喊究責 陳其邁這樣說

營建廢棄物題



高雄市議員李雅靜今（11/21）質詢時砲火猛烈，狠批市府一面拚演唱會經濟，一面卻忽略環境治理，甚至「全在睡」，讓高雄陷入環境浩劫的「失速列車」。她以美濃大峽谷、月世界垃圾山、大樹光電案、馬頭山及大坪頂柏油山為例，痛批這些地點形同「網紅打卡熱點」，反諷市府只顧觀光活動，卻無視城市環境問題。

李雅靜表示，高雄每年定期舉辦大型活動，包括鹹酥雞嘉年華、氣墊水樂園等，但環境監控與管理卻疏於執行，市府態度怠惰。她甚至以諷刺口吻建議，鹹酥雞嘉年華可搬到月世界垃圾山、氣墊水樂園辦在美濃大峽谷，下個月的高流聖誕趴也可以改在大坪頂柏油山舉行，以凸顯市府對環境管理的忽視。

李雅靜進一步要求陳其邁對環境浩劫提出說明，並公開允諾究責相關失責單位與工作人員。對此，陳其邁表示，市府立場明確，任何不法行為都將依法嚴懲、嚴辦，並以昨日田寮垃圾山事件為例，強調相關權責單位與同仁將依行政責任依法辦理。

李雅靜則不滿指出，市長的回應似乎只是「欺負第一線同仁」，質疑在場官員是否都無責任。陳其邁面露難色，仍強調將依事件釐清相關責任，並重申面對不法行為，市府一定依法查察、嚴格執法。

