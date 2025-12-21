高雄性侵魔「蛋蛋」迷侵3男 還聯手網友自拍犯罪過程

高雄一名男子犯下多起性侵案。（示意圖／pexels）





高雄一名暱稱「蛋蛋」的李姓男子，2023年起接連犯下3起性侵案，以藥物迷昏受害者後性侵，還將犯罪過程拍下，其中一案還聯手黃姓男網友輪流性侵學弟，令人髮指。高雄地院審理後，對2人聯手性侵部分，各處8年有期徒刑；另個人犯罪部分，判處李男有期徒刑7年8月。

判決書指出，李男與黃男於2023年9月19日聯手作案，黃男約學弟到KTV聚會並喝酒，之後將學弟帶到飯店內休息，李男卻拿不詳成分之藥物，誆稱是解酒藥給學弟吃，待學弟失去意識後，李男與黃男輪流性侵學弟得逞，李男並將犯罪過程拍攝下來。

李男的犯行不只一宗，2024年1月28日他在酒局認識B男後，對其下藥並姓侵得逞，同樣將過程拍攝下來。兩案經受害者報案後曝光，李男與黃男對犯行全都坦承不諱，兩名受害者也提供大量證據，包含學弟與黃男的對話紀錄、影像檔案、B男與通訊軟體暱稱「蛋蛋」（即李男）的對話紀錄、受害地點的房內擺設等。

法官審理認為，這些證據足以認定，被告2人上開任意性自白與事實相符，均堪採為認定事實之基礎，依「二人以上共同以藥劑及對被害人為照相、錄影而強制性交罪」，各處李男與黃男有期徒刑8年，另依「以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪」，判處李男有期徒刑7年8月。

而李男在此之前，就曾以同樣手法性侵一名男子，最終被判處7年6月有期徒刑定讞，多案裁定後，將由檢方向法院聲請定應執行之刑期。

